آرزوی زیارت ۳۵ زائر اولی زاهدانی در قالب مهر درخشان رضوی محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نوفرستی ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: در قالب طرح مهر درخشان رضوی، آرزوی دیرین ۳۵ زائر اولی برای تشرف به حرم امام رضا (ع) محقق شد.

دبیر کانون تخصصی زیارت رضوی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این کاروان با هدف تسهیل تشرف خانواده‌های محروم و زائرانی که برای نخستین‌بار توفیق زیارت پیدا می‌کنند، از زاهدان به مقصد مشهد مقدس اعزام شد.

وی خاطرنشان کرد: این طرح با شناسایی مستمر زائران اولی در سراسر استان، استمرار خواهد داشت تا هیچ مشتاق زیارتی در سیستان و بلوچستان از فیض حضور در حریم رضوی محروم نماند.