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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

آرزوی زیارت ۳۵ زائر اولی زاهدانی در قالب مهر درخشان رضوی محقق شد

آرزوی زیارت ۳۵ زائر اولی زاهدانی در قالب مهر درخشان رضوی محقق شد

زاهدان- دبیر کانون تخصصی زیارت رضوی سیستان و بلوچستان گفت: در قالب طرح مهر درخشان رضوی، آرزوی دیرین ۳۵ زائر اولی برای تشرف به حرم امام رضا (ع) محقق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نوفرستی ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: در قالب طرح مهر درخشان رضوی، آرزوی دیرین ۳۵ زائر اولی برای تشرف به حرم امام رضا (ع) محقق شد.

دبیر کانون تخصصی زیارت رضوی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این کاروان با هدف تسهیل تشرف خانواده‌های محروم و زائرانی که برای نخستین‌بار توفیق زیارت پیدا می‌کنند، از زاهدان به مقصد مشهد مقدس اعزام شد.

وی خاطرنشان کرد: این طرح با شناسایی مستمر زائران اولی در سراسر استان، استمرار خواهد داشت تا هیچ مشتاق زیارتی در سیستان و بلوچستان از فیض حضور در حریم رضوی محروم نماند.

کد مطلب 6887835

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