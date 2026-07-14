کشف ۲۰۰ کیلوگرم مواد افیونی در مرزهای جنوبی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهرف سردار رضا شجاعی گفت: مرزداران جنوب استان با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی، به سرنخ‌هایی از قصد عناصر متجاوز مسلح و قاچاقچیان موادمخدر برای ورود به خاک کشور در منطقه مرزی دریایی دست یافتند که با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی، تشدید اقدامات کنترلی در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان، افزود: با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی مسیرهای تردد قاچاقچیان مشخص شد و مرزبانان دلاور در قالب چندین تیم پوششی و عملیاتی با اکیپ های گشت زنی و کمین‌های هدفمند و اجرای طرح مهار، منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار دادند و با پشتیبانی اطلاعاتی و هدایت عملیاتی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان، موفق شدند محموله موادمخدر را کشف کنند.

وی تصریح کرد: قاچاقچیان که قصد داشتند موادمخدر را در فرصتی مناسب به وسیله دو دستگاه خودرو وارد کشور کنند به محض مشاهده مرزداران، و بعلت آتش پر حجم زمین گیر و خود را تسلیم مأموران کردند.

سردار شجاعی با اشاره به دستگیری دو نفر سوداگر مرگ و توقیف دو دستگاه خودرو، تصریح کرد: مرزبانان جنوب استان در دو عملیات ضربتی و غافلگیرانه موفق شدند، مقدار ۲۰۰ کیلوگرم انواع مواد افیونی شامل ۱۵۸ کیلوگرم شیشه و ۴۲ کیلوگرم مواد روانگردان گل را کشف کنند.