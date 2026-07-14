اجرای بهسازی ۶۳ کیلومتر از کریدور راهبردی چابهار - زرآباد - بندر عباس

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عبدالهی گفت: پروژه ایمن سازی و روکش آسفالت گرم ۶۳ کیلومتر از کریدور راهبردی چابهار - زرآباد - بندر عباس در راستای ارتقای ایمنی، افزایش کیفیت خدمات جاده‌ای و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل در یکی از مهم‌ترین محورهای ترانزیتی کشور آغاز شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان افزود: برای اجرای این طرح‌ها قرارداد هایی بالغ بر ۳۸۷ میلیارد تومان منعقد گردیده و عملیات اجرایی توسط ۵ اکیپ امانی و پیمانی در حال انجام است.

عبدالهی بیان کرد: طول این کریدور در حوزه استحفاظی جنوب استان ۳۱۵ کیلومتر است که هم‌اکنون عملیات اجرایی در ۶۳ کیلومتر از آن در قالب ۴ پروژه عمرانی فعال و ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی جریان دارد.