اجرای بهسازی ۶۳ کیلومتر از کریدور راهبردی چابهار - زرآباد - بندر عباس

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عبدالهی گفت: پروژه ایمن سازی و روکش آسفالت گرم ۶۳ کیلومتر از کریدور راهبردی چابهار - زرآباد - بندر عباس در راستای ارتقای ایمنی، افزایش کیفیت خدمات جادهای و بهبود زیرساختهای حملونقل در یکی از مهمترین محورهای ترانزیتی کشور آغاز شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب سیستان و بلوچستان افزود: برای اجرای این طرحها قرارداد هایی بالغ بر ۳۸۷ میلیارد تومان منعقد گردیده و عملیات اجرایی توسط ۵ اکیپ امانی و پیمانی در حال انجام است.
عبدالهی بیان کرد: طول این کریدور در حوزه استحفاظی جنوب استان ۳۱۵ کیلومتر است که هماکنون عملیات اجرایی در ۶۳ کیلومتر از آن در قالب ۴ پروژه عمرانی فعال و ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی جریان دارد.
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