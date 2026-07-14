همدان میزبان مسابقات کشتی پهلوانی نوجوانان قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی پهلوانی نوجوانان قهرمانی کشور با عنوان بزرگداشت «پهلوان شهید مصطفی صدرزاده» روزهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان همدان برگزار خواهد شد.
این دوره از رقابتهای ملی کشتی پهلوانی با هدف ترویج فرهنگ پهلوانی و استعدادیابی در رده سنی نوجوانان برنامهریزی شده است و کشتیگیران مدعی قهرمانی در این مسابقات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
شرایط سنی حضور در این رقابتها برای متولدین بازه زمانی ۱۱ دیماه ۱۳۸۸ لغایت ۱۰ دیماه ۱۳۹۰ تعریف شده است و کشتیگیران متولد ۱۱ دیماه ۱۳۹۰ لغایت ۱۰ دیماه ۱۳۹۱ نیز مجاز هستند با ارائه گواهی پزشکی و رضایتنامه محضری ولی در این دوره از مسابقات شرکت کنند.
این رقابتها در ۵ وزن شامل اوزان (۴ تا ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰ و (۸۰+ تا ۱۰۰) کیلوگرم برگزار خواهد شد تا چهرههای برتر این رده سنی مشخص شوند.
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