اختصاص ۵ میلیارد تومان برای مرمت پل قدیم دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند ظهر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: پل قدیم دزفول یکی از مهمترین آثار تاریخی استان خوزستان است که طی سالهای گذشته مراحل مختلف مرمت و حفاظت آن انجام شده است.
وی افزود: در سال جاری اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان برای ادامه عملیات مرمتی این اثر اختصاص یافته و با ابلاغ دستور کار به پیمانکار، عملیات ساماندهی عرشه پل، کفسازی، بدنهسازی و بهسازی محوطه پیرامونی آن آغاز شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با تأکید بر اینکه مرمت آثار تاریخی فرآیندی مستمر است، گفت: حفاظت و پایش بناهای تاریخی حتی پس از پایان مرمت جامع نیز باید بهصورت مداوم ادامه داشته باشد.
جوروند ابراز امیدواری کرد: عملیات ساماندهی و مرمت عرشه پل قدیم دزفول تا هفته دولت سال ۱۴۰۵ به پایان رسیده و به بهرهبرداری برسد.
به گزارش خبرنگار مهر، پل قدیم دزفول از آثار دوره ساسانی است که با شماره ۸۴ در دیماه ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. این پل تاریخی از گذشته تاکنون دو ساحل شرقی و غربی رودخانه دز را به یکدیگر متصل میکند.
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