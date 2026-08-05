به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند عصر امروز روز چهارشنبه در آیین گشایش یک هتل در دزفول، حضور مسئولان ملی و استانی در این آیین را نشاندهنده اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری خوزستان دانست و اظهار کرد: تقویت ظرفیتهای اقامتی استان، زمینه ماندگاری بیشتر گردشگران و رونق اقتصاد محلی را فراهم میکند.
وی با تشریح ظرفیتهای اقامتی خوزستان افزود: هماکنون ۴۱ هتل، ۹ هتلآپارتمان و ۱۶ مهمانپذیر در استان فعال است و اقامتگاههای سنتی و بومگردی، سفرهخانههای سنتی، مجتمعهای رفاهی، خانههای مسافر و مراکز گردشگری عشایری نیز به گردشگران خدمات ارائه میکنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان ادامه داد: با حمایت معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی و استاندار خوزستان، حدود ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای طرحهای گردشگری دزفول به تصویب رسیده است که بخش عمده آن از محل تبصرههای ۲، ۱۵ و ۱۸ تأمین میشود.
جوروند گفت: حدود ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز به حوزه صنایعدستی دزفول اختصاص یافته است تا زمینه توسعه فعالیت هنرمندان این شهرستان و حمایت از کسبوکارهای بومی فراهم شود.
وی با اشاره به اعتبارات اختصاصیافته برای حفاظت از آثار تاریخی دزفول بیان کرد: ۱۵ میلیارد تومان برای مرمت بافت تاریخی دزفول، هفت میلیارد تومان برای مجموعه تاریخی جندیشاپور و یعقوب لیث و یک میلیارد تومان برای مرمت کنوانسیون دزفول از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان افزود: نهضت هتلسازی در خوزستان آغاز شده است و سرمایهگذاران در مناطق مختلف استان، طرحهای اقامتی و گردشگری متعددی را در دست اجرا دارند.
جوروند تصریح کرد: ادارهکل میراثفرهنگی خوزستان با حمایت استانداری و وزارت میراثفرهنگی، آمادگی دارد از سرمایهگذاران بخش گردشگری پشتیبانی کند و برای تسهیل اجرای طرحهای این حوزه همکاری لازم را انجام دهد.
وی، دزفول را یکی از مهمترین قطبهای گردشگری خوزستان برشمرد و گفت: پیشینه تاریخی، بافت ارزشمند و معماری منحصربهفرد دزفول، ظرفیت کمنظیری برای توسعه گردشگری در این شهرستان ایجاد کرده است.
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