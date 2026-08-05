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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

نهضت هتل‌سازی در خوزستان کلید خورد

نهضت هتل‌سازی در خوزستان کلید خورد

دزفول - مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان گفت: نهضت هتل‌سازی در خوزستان آغاز شده و حدود ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای طرح‌های گردشگری دزفول به تصویب رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند عصر امروز روز چهارشنبه در آیین گشایش یک هتل در دزفول، حضور مسئولان ملی و استانی در این آیین را نشان‌دهنده اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری خوزستان دانست و اظهار کرد: تقویت ظرفیت‌های اقامتی استان، زمینه ماندگاری بیشتر گردشگران و رونق اقتصاد محلی را فراهم می‌کند.

وی با تشریح ظرفیت‌های اقامتی خوزستان افزود: هم‌اکنون ۴۱ هتل، ۹ هتل‌آپارتمان و ۱۶ مهمان‌پذیر در استان فعال است و اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی، سفره‌خانه‌های سنتی، مجتمع‌های رفاهی، خانه‌های مسافر و مراکز گردشگری عشایری نیز به گردشگران خدمات ارائه می‌کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان ادامه داد: با حمایت معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و استاندار خوزستان، حدود ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای طرح‌های گردشگری دزفول به تصویب رسیده است که بخش عمده آن از محل تبصره‌های ۲، ۱۵ و ۱۸ تأمین می‌شود.

جوروند گفت: حدود ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز به حوزه صنایع‌دستی دزفول اختصاص یافته است تا زمینه توسعه فعالیت هنرمندان این شهرستان و حمایت از کسب‌وکارهای بومی فراهم شود.

وی با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته برای حفاظت از آثار تاریخی دزفول بیان کرد: ۱۵ میلیارد تومان برای مرمت بافت تاریخی دزفول، هفت میلیارد تومان برای مجموعه تاریخی جندی‌شاپور و یعقوب لیث و یک میلیارد تومان برای مرمت کنوانسیون دزفول از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: نهضت هتل‌سازی در خوزستان آغاز شده است و سرمایه‌گذاران در مناطق مختلف استان، طرح‌های اقامتی و گردشگری متعددی را در دست اجرا دارند.

جوروند تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان با حمایت استانداری و وزارت میراث‌فرهنگی، آمادگی دارد از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری پشتیبانی کند و برای تسهیل اجرای طرح‌های این حوزه همکاری لازم را انجام دهد.

وی، دزفول را یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری خوزستان برشمرد و گفت: پیشینه تاریخی، بافت ارزشمند و معماری منحصربه‌فرد دزفول، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه گردشگری در این شهرستان ایجاد کرده است.

کد مطلب 6909336

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