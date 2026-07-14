به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری در نشست با دبیرکل مجمع شهرداران و هیات همراه، با تاکید بر ضرورت تقویت همکاریهای دولت و مدیریت شهری، شهرداریها را یکی از مهمترین شرکای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در مسیر توسعه پایدار کشور دانست و اظهار کرد: تجربههای موفق داخلی و الگوهای جهانی نشان میدهد که توسعه گردشگری، گسترش زیرساختهای اقامتی و احیای بافتهای تاریخی، بدون حضور مؤثر مدیریت شهری با سرعت و کیفیت مطلوب محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسهیل سرمایهگذاری در حوزه گردشگری افزود: در زمینه توسعه هتلها و تأسیسات گردشگری، توافقهای ارزشمندی با شهرداریهای کشور حاصل شده است و برخی شهرها با ارائه تخفیفهای قابلتوجه در عوارض و هزینههای زیرساختی، زمینه حضور سرمایهگذاران را فراهم کردهاند. این همراهی، ظرفیت تازهای برای رونق سرمایهگذاری در صنعت گردشگری ایجاد کرده است.
وزیر میراثفرهنگی با بیان اینکه صنعت ساختمان از توان بالایی برای ورود به عرصه گردشگری برخوردار است، تصریح کرد: امروز هزاران پروژه فعال ساختمانی و حجم گستردهای از سرمایه در این بخش وجود دارد که با ایجاد مشوقهای مناسب میتوان آن را به سمت توسعه زیرساختهای گردشگری هدایت کرد و در این مسیر، نقش شهرداریها بسیار تعیینکننده است.
صالحیامیری با تاکید بر اینکه همافزایی میان دولت و مدیریت شهری، مهمترین عامل تسریع در اجرای پروژههای توسعهای است، اظهار داشت: هرجا شهرداریها در کنار دولت قرار گرفتهاند، روند مرمت بافتهای تاریخی، احیای بناهای ارزشمند و توسعه گردشگری با موفقیت بیشتری پیش رفته است و این تجربه باید به الگویی فراگیر در سراسر کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به تجربه موفق احیای مجموعه تاریخی سعدالسلطنه قزوین گفت: این مجموعه ارزشمند تاریخی پس از واگذاری به شهرداری، به یکی از نمونههای موفق مرمت، احیا و بهرهبرداری گردشگری تبدیل شد و امروز به فضایی پویا برای حضور شهروندان، گردشگران و فعالان اقتصادی بدل شده است؛ تجربهای که نشان میدهد همکاری میان دولت و شهرداریها میتواند آثار ماندگاری در توسعه شهری و گردشگری بر جای بگذارد.
وزیر میراثفرهنگی با بیان اینکه حفاظت از بافتهای تاریخی نیازمند استفاده از همه ظرفیتهای کشور است، افزود: منابع دولتی بهتنهایی پاسخگوی نیازهای گسترده مرمت نیست؛ ازاینرو باید از توان مدیریت شهری، بخش خصوصی و سرمایهگذاران برای صیانت و بهرهبرداری از میراثفرهنگی بهره گرفت. آنچه اهمیت دارد، حفظ، احیا و بهرهمند شدن مردم از این سرمایههای ارزشمند ملی است.
صالحیامیری در ادامه بر ضرورت ارتقای جایگاه شهرداریها در فرآیند حکمرانی توسعه تاکید کرد و گفت: مدیریت شهری باید بهعنوان یکی از ارکان مؤثر نظام اجرایی کشور در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری استانها حضور فعالتری داشته باشد تا بتوان از ظرفیتهای گسترده آن در توسعه شهری، گردشگری و حفاظت از میراثفرهنگی استفاده کرد.
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف جهان اظهار کرد: در بسیاری از نظامهای موفق مدیریتی، شهرداریها نقش محوری در برنامهریزی و توسعه محلی ایفا میکنند و بهرهگیری از این تجربیات میتواند زمینه ارتقای کارآمدی مدیریت شهری در کشور را فراهم سازد.
وزیر میراثفرهنگی رقابت سازنده میان شهرها را یکی از پیشرانهای توسعه دانست و تصریح کرد: توسعه بازارچههای صنایعدستی، احیای بافتهای تاریخی، شکلگیری صنایع خلاق و گسترش زیرساختهای گردشگری میتواند به محور رقابت مثبت میان شهرها تبدیل شود و این رقابت، دستاوردهای ارزشمندی برای اقتصاد شهری و توسعه ملی به همراه خواهد داشت.
صالحیامیری همچنین با اشاره به سفرهای استانی خود گفت: در همه استانها بر حضور مؤثر شهرداران در جلسات، شوراها و فرآیندهای تصمیمگیری تاکید کردهام، زیرا معتقدم مدیریت شهری زمانی میتواند نقش واقعی خود را ایفا کند که بهعنوان شریک راهبردی دولت در عرصه توسعه شناخته شود.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت نهادینهسازی همکاری میان دولت و شهرداریها خاطرنشان کرد: هدف مشترک همه دستگاهها باید ارتقای کیفیت زندگی مردم، حفاظت از میراثفرهنگی و تبدیل ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری به موتور محرک توسعه کشور باشد و هر اندازه این همافزایی تقویت شود، دستاوردهای آن در آبادانی شهرها، رونق اقتصاد و افزایش رضایتمندی مردم بیش از پیش نمایان خواهد شد.
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