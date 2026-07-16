به گزارش خبرگزاری مهر، فرجالله فصیحی رامندی در واکنش به تذکر اعضای شورا درباره طرح عدم احراز سمت شهردار، اظهار کرد: طرح ارائهشده از سوی پنج عضو شورا مبنی بر عدم احراز سمت شهردار در هیئت تطبیق تأیید شد، اما متأسفانه پیش از ابلاغ رسمی از مسیر اداری، در رسانهها منتشر شد.
وی افزود: با توجه به بخشنامه وزیر کشور در شرایط خاص، هرگونه جابهجایی شهرداران و دهیاران باید با هماهنگی وزارت کشور انجام شود و بر همین اساس، استاندار قزوین موضوع را برای تصمیمگیری به وزارت کشور ارسال کرده است.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: همه باید منتظر نظر وزیر محترم کشور باشیم و هر تصمیمی که از سوی مقام عالی وزارت کشور ابلاغ شود، ملاک عمل قرار گرفته و همه موظف به تمکین از آن هستند.
فصیحی رامندی خاطرنشان کرد: همچنین مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای وزارت کشور نیز طی نامهای به شورای اسلامی شهر قزوین اعلام کرده است که تا صدور دستور مقام عالی وزارت، از هرگونه جابهجایی یا انتخاب سرپرست برای شهرداری خودداری شود.
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