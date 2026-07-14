به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم پیام خلیلیان ظهر سهشنبه در همایش «کلاه برای زندگی» پلیس راهور اردستان، اظهار کرد: کلاه ایمنی یک قانون خشک یا یک اجبار ساده نیست، بلکه احترام به خود، خانواده، جامعه و آینده انسانهاست و هدف از برگزاری این همایش، تبیین ارزش جان انسان و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی در میان موتورسواران است.
وی افزود: یکی از مهمترین مزیتهای موتورسیکلت، قدرت مانور بالا، سهولت جابهجایی در مسیرهای پرترافیک و هزینه کمتر نسبت به سایر وسایل نقلیه است، به همین دلیل بسیاری از افراد برای رفتوآمد روزانه به محل کار، تحصیل و دانشگاه از این وسیله استفاده میکنند، اما حتی در کوتاهترین مسیرها نیز ممکن است حادثهای رخ دهد که باعث شود فرد هرگز به آغوش خانواده بازنگردد یا با آسیبهای جبرانناپذیر مواجه شود.
رئیس اداره فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان اصفهان خاطرنشان کرد: بیش از ۵۳ درصد جانباختگان سوانح رانندگی در استان اصفهان را موتورسواران تشکیل میدهند و این آمار در فصل تابستان به حدود ۶۰ درصد افزایش مییابد. بررسیهای کارشناسی نیز نشان میدهد مهمترین علت مرگ موتورسواران، وارد شدن ضربه به سر به دلیل استفاده نکردن از کلاه ایمنی یا استفاده از کلاههای غیراستاندارد است.
خلیلیان تصریح کرد: آمارها نشان میدهد بیشترین آسیبدیدگان حوادث موتورسیکلت در گروه سنی ۱۵ تا ۳۰ سال قرار دارند؛ قشری که در سنین مولد و اثرگذار جامعه هستند و از دست رفتن آنان خسارتهای جبرانناپذیری برای خانواده و کشور به همراه دارد.
وی بیان کرد: وضعیت شهرستان اردستان نیز با وجود جمعیت کمتر، در حوزه تصادفات موتورسیکلت مطلوب نیست و حتی وقوع یک یا دو فوتی، درصد افزایش آمار را به شدت بالا میبرد. همچنین مهمترین علل وقوع این حوادث، عبور از چراغ قرمز، بیتوجهی به جلو و سایر تخلفات رانندگی است که بخش عمدهای از تصادفات منجر به فوت را به خود اختصاص داده است.
رئیس اداره فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان اصفهان اضافه کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده که صرف توقیف موتورسیکلتها تأثیر ماندگاری در کاهش تخلفات ندارد، از همین رو پلیس راهور در کنار اقدامات انتظامی، رویکرد فرهنگی و آموزشی را نیز در پیش گرفته است.
وی ادامه داد: پلیس راهور با برگزاری دورههای آموزشی، استفاده از اتوبوسهای آموزش فرهنگ ترافیک، ارائه آموزش به موتورسواران متخلف و اجرای طرحهای تشویقی برای رانندگان قانونمند، تلاش کرده است فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی را در جامعه نهادینه کند.
خلیلیان گفت: برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، انجام تخلفاتی مانند سرعت غیرمجاز، حرکات نمایشی، لاییکشی، حرکت در خلاف جهت و استفاده نکردن از کلاه ایمنی میتواند منجر به توقیف موتورسیکلت شود، اما سیاست پلیس تنها بر پایه برخورد نیست و تشویق رانندگان قانونمدار نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس اداره فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان اصفهان بیان کرد: امروز همه افراد حاضر در این همایش سفیر «کلاه برای زندگی» هستند و باید در محیط خانواده، محل کار و جامعه دیگران را به استفاده از کلاه ایمنی تشویق کنند تا هیچ موتورسواری هنگام خروج از منزل، جان خود را در معرض خطر قرار ندهد.
وی در پایان با قدردانی از مسئولان شهرستان اردستان برای برگزاری این همایش، یادآور شد: پویش «کلاه برای زندگی» به دستور فرمانده انتظامی استان در شهرستانهای مختلف اصفهان در حال اجراست و شهرستان اردستان سومین شهرستانی است که این برنامه فرهنگی را برگزار کرده است.
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