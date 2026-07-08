بازنگری در ترکیب کاروان ناگویا با ورود وزارت ورزش/ ۲۶ سهمیه اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله دو ماه و نیم مانده تا آغاز بیستمین دوره بازی های آسیایی، ترکیب کاروان ورزش ایران برای این دوره بازی ها نهایی شد؛ ترکیبی که برای شکل گیری آن نشست های فنی و کارشناسی زیادی در محل کمیته ملی المپیک و با حضور مشترک مسئولان این کمیته و وزارت ورزش برگزار شد. حتی بعضا این نشست ها به «خارج از ساختمان کمیته» کشیده شد و «شکل موازی» هم به خود گرفت، «رایزنی ها» و ارتباطات خارج از کمیته زیادی در راستای آنها انجام شد و «تاکیدات» زیادی هم برای آن صورت گرفت اما در نهایت بعد از «ورود وزارت ورزش» و با یک «بازنگری» نهایی شد.

دو ترکیب در فاصله دو روز

کمیته ملی المپیک عصر سه شنبه هفته گذشته (۹ تیر) ترکیب کاروان اعزامی به بازی های آسیایی را اعلام کرد. این ترکیب متشکل از ۲۸۲ ورزشکار شامل ۱۹۱ نفر در بخش مردان و ۹۱ نفر در بخش زنان بود. ترکیب اعلام شده که قرار بود ملاک اعزام کاروان ایران به ناگویا باشد اما خیلی زود دستخوش تغییراتی شد چرا که به فاصله دو روز بعد (جمعه ۱۲ تیر) کمیته ملی المپیک با اعلام اتمام روند تکمیل کاروان اعزامی به بازی های آسیایی، ترکیب جدیدی از رشته ها و ورزشکاران برای بازی های آسیایی اعلام کرد.

ترکیب دوم اعلام شده از سوی کمیته ملی المپیک مبنای حضور ورزش ایران در بازی های آسیایی خواهد بود البته اگر مجدد تغییر نکند.

اضافه شدن یک رشته و ۲۶ سهمیه

اعمال تغییراتی در تعداد رشته ها و ورزشکاران، ترکیب جدید کاروان ورزش ایران برای بازی های آسیایی را نهایی کرد. بر این اساس، هندبال به جمع رشته های اعزامی اضافه شد. با احتساب این سهمیه که به تیم ملی مردان هندبال اختصاص یافت و همچنین سهمیه جدیدی که به برخی دیگر از رشته ها تعلق گرفته، در مجموع ۲۶ سهمیه جدید به ترکیب اولیه کاروان ایران برای بازی های آسیایی اضافه شد. این سهمیه ها شامل ۲۳ سهمیه در بخش مردان و ۳ سهمیه در بخش زنان می شود.

با احتساب سهمیه های جدید تخصیص یافته، کاروان ورزش ایران با ۳۰۸ ورزشکار شامل ۲۱۴ ورزشکار مرد و ۹۴ ورزشکار زن به ناگویا سفر خواهد کرد.

سهمیه های جدید اختصاص یافته به این کاروان به این شرح هستند:

هندبال (۱۶ سهمیه مردان)، تیراندازی (۲ سهمیه مردان - تفنگ)، تیروکمان (۲ سهمیه مردان - ریکرو)، سوارکاری (یک سهمیه زنان)، دوومیدانی (یک سهمیه زنان)، جوجیتسو (یک سهمیه زن)، ژیمناستیک (یک سهمیه مرد)، بوکس (یک سهمیه مرد)، تنیس روی میز (یک سهمیه مردان)

ورودی که منجر به بازنگری شد

چندسالی است که «کیفی گرایی» مبنای تشکیل کاروان ورزش ایران برای شرکت در رویدادهای چند رشته ای قرار گرفته است. ترکیب کاروان اعزامی به ادوار گذشته بازی های المپیک و آسیایی با همین دست فرمان تشکیل شد. بر همین اساس از اولین روزهایی که بازی های آسیایی ۲۰۲۶ و حضور در آن، جای خود را در برنامه ریزی های کمیته ملی المپیک پیدا کرد و اقدامات اولیه برای شکل گیری کاروان اعزامی به آن صورت گرفت، اینگونه تاکید شد که حضور کیفی مدنظر است.

با این حال در میانه راه درخواست هایی برای افزایش سهمیه های مصوب در برخی رشته ها مطرح شد و حتی پیگیری های وزارتخانه ای هم برای موافقت با آن صورت گرفت به خصوص که وزیر ورزش در ماه های اخیر تاکید بیشتری برای حضور گسترده در ناگویا داشت. دنیامالی حتی در یکی از صحبت هایش تاکید داشت که باید پرجمعیت تر از همیشه در بازی های آسیایی شرکت داشته باشیم.

با همه اینها ترکیب اولیه ای که کمیته ملی المپیک برای حضور در بازی های آسیایی اعلام کرد (۲۸۲ ورزشکار) ترکیبی کیفی بود که به نظر می رسید توازن نزدیکی هم به مدال آوری داشت با این حال ورود دوباره وزارت ورزش و تاکید بر حضور مقتدرانه کاروان ایران به عنوان نمادی از انسجام ملی، اتحاد، همدلی و اقتدار ورزش ایران در عرصه بین‌المللی، باعث بازنگری و اضافه شدن رشته و سهمیه های جدید به این ترکیب شد.

طبق اعلام کمیته ملی المپیک، این کمیته با لحاظ کردن نامه وزارت ورزش مبنی بر بررسی مجدد ترکیب کاروان با توجه به شرایط ویژه کشور و در راستای در راستای تعامل، هم‌افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر با وزارت ورزش این اقدام را در دستور کار قرار داد.

ترکیب نهایی کاروان ایران برای ناگویا

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر به میزبانی ناگویا برگزار خواهد شد.

۳۰۸ ورزشکار شامل ۲۱۴ ورزشکار مرد و ۹۴ ورزشکار زن ترکیب کاروان اعزامی به این بازی ها را تشکیل می دهد. این ورزشکار از ۳۶ رشته (بدون احتساب بخش ها و ماده های جداگانه در هر رشته) عازم ناگویا خواهند شد.

اسامی رشته ها و سهمیه ورزشکاران مرد و زن هر یک از آنها برای حضور در بازی های آسیایی ناگویا به این شرح است: