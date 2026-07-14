به گزارش خبرگزاری مهر، «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان امروز سه شنبه به حمله تلافی‌ جویانه یمن به عربستان واکنش نشان داد.

نخست وزیر پاکستان در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس در این باره نوشت: پاکستان حملات آشکار صورت‌گرفته علیه عربستان سعودی در شب گذشته را به شدت محکوم می‌کند. چنین اقداماتی نقض حاکمیت و تمامیت ارضی پادشاهی عربستان محسوب می شود.

«شهباز شریف» سپس اضافه کرد: پاکستان بر حمایت قاطع خود از امنیت ریاض تأکید مجدد کرده و در این شرایط حساس، همبستگی کامل خود را با عربستان سعودی، اعلام می‌دارد. پاکستان به نوبه خود به حمایت از تمامی تلاش‌های صادقانه با هدف ارتقای صلح، ثبات، امنیت و تفاهم متقابل در سراسر منطقه ادامه خواهد داد.

گفتنی است که ریاض با نقض حاکمیت کشور یمن و در راستای تداوم محاصره ملت مظلوم یمن چند حمله به فرودگاه صنعا انجام داد؛ در تلافی این تجاوز ارتش یمن اعلام کرد که پاسخ کوبنده ای به این تجاوز انجام داده و دقایقی بعد هم فرودگاه ابها در عربستان هدف حمله قرار گرفت.

سرتیپ «یحیی سریع» در این خصوص گفته بود: این تجاوز بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند و عربستان باید مسئولیت کامل پیامدهای این اقدام را برعهده بگیرد.