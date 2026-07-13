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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۷

آکسیوس از چراغ سبز ترامپ به حملات عربستان علیه انصارالله یمن خبر داد

آکسیوس از چراغ سبز ترامپ به حملات عربستان علیه انصارالله یمن خبر داد

پایگاه آمریکایی آکسیوس نوشت که رئیس جمهوری این کشور از حملات عربستان به یمن حمایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا موافقت و حمایت خود را از اقدام محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان برای انجام حملات پُرریسک علیه انصارالله یمن اعلام کرده است.

این خبر ساعاتی پس از آن منتشر می شود که ائتلاف عربستان دیروز در چندین نوبت فرودگاه بین المللی صنعا را هدف حملات هوایی قرار داد.

در پاسخ به این اقدام نیز نیروهای مسلح یمن از حمله به فرودگاه ابها در جنوب عربستان خبر داده و اعلام کردند که حمله ریاض به فرودگاه صنعا بی پاسخ نخواهد ماند.

کد مطلب 6887279

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