به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری العربیه، وزیر خارجه عربستان و همتای پاکستانی وی امروز شنبه در گفتگویی تلفنی تلاش‌ها برای تضمین امنیت و ایمنی آبراه‌ ها از جمله در دریای سرخ را بررسی کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی و محمد اسحاق دار معاون نخست‌ وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان به صورت تلفنی رایزنی کردند.

در این گفتگو، طرفین تحولات منطقه را بررسی کرده و بر اهمیت تداوم هماهنگی و رایزنی تأکید کردند.

وزیر خارجه عربستان و معاون نخست‌ وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان همچنین بر ضرورت تلاش ها برای کاهش تنش‌ ها، مهار وضعیت و تضمین امنیت و ایمنی آبراه‌ ها به ویژه در دریای سرخ تأکید کردند.