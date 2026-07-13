  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

محکومیت حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا

محکومیت حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا

سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و بی‌حرمتی به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد و بی‌حرمتی به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن دانست.

وی این اقدام را در تعارض با تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات و مغایر با توافق آتش‌بس سال ۲۰۲۲ و تفاهمات متعاقب آن برای جلوگیری از تصعید تنش خواند و تصریح کرد: اقدامات تحریک‌آمیز و خطرناکی همچون حمله به فرودگاه غیرنظامی و تهدید امنیت و ایمنی هواپیمای مسافربری، نقض فاحش حقوق بین‌الملل هوانوردی و اکیدا غیرقابل پذیرش است.

بقائی خاطرنشان کرد: چنین اقدامات بی‌ملاحظه‌ای روند سیاسی و تلاش‌های جاری برای دستیابی به راه‌حل صلح‌آمیز مساله یمن را با مخاطره مواجه می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه مساعدت در جهت پیشبرد روند سیاسی و اجرای نقشه راه با هدف دستیابی به صلح و ثبات پایدار در یمن اعلام کرد.

کد مطلب 6887187

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها