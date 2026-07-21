به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، به دنبال تنش آفرینی های دوباره آمریکا با تجاوز به خاک ایران بر خلاف قوانین بین الملی و با نقض تفاهم نامه اسلام آباد، شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان امروز سه شنبه اعلام کرد: ما نسبت به تشدید تنش‌ ها در منطقه خلیج فارس نگران هستیم.

نخست‌وزیر پاکستان سپس ادامه داد: همه طرف‌ ها باید خویشتنداری پیشه کنند و از هرگونه اقدام بی‌ ثبات‌ کننده بپرهیزند. ما به نقش میانجی‌گری خود ادامه خواهیم داد و همچنان به صلح و ثبات منطقه‌ای پایبند خواهیم ماند.

تأکید شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان بر میانجی‌گری میان ایران وآمریکا در حالیست که ۲ تجاوز پیشین کاخ سفید به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.