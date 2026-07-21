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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲

نگرانی «شهباز شریف» از تشدید تنش‌ها در خلیج فارس

نگرانی «شهباز شریف» از تشدید تنش‌ها در خلیج فارس

در پی تنش آفرینی های مجدد آمریکا با تجاوز به ایران بر خلاف قوانین بین المللی و با نقض تفاهم نامه اسلام آباد، نخست‌وزیر پاکستان در خصوص تشدید تنش‌ها در خلیج فارس ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، به دنبال تنش آفرینی های دوباره آمریکا با تجاوز به خاک ایران بر خلاف قوانین بین الملی و با نقض تفاهم نامه اسلام آباد، شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان امروز سه شنبه اعلام کرد: ما نسبت به تشدید تنش‌ ها در منطقه خلیج فارس نگران هستیم.

نخست‌وزیر پاکستان سپس ادامه داد: همه طرف‌ ها باید خویشتنداری پیشه کنند و از هرگونه اقدام بی‌ ثبات‌ کننده بپرهیزند. ما به نقش میانجی‌گری خود ادامه خواهیم داد و همچنان به صلح و ثبات منطقه‌ای پایبند خواهیم ماند.

تأکید شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان بر میانجی‌گری میان ایران وآمریکا در حالیست که ۲ تجاوز پیشین کاخ سفید به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.

کد مطلب 6895057

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