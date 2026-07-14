آزادی ۱۵ زندانی به مناسبت بزرگداشت آقای شهید ایران در کاشان

سیدمجید محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اقدامی ستودنی و تلاشهای مستمر و بی وقفه ی مددکاران اداره زندان کاشان و با تکیه بر همکاریهای گسترده میان نهادهای مختلف با محوریت ستاد دیه کاشان زمینه آزادی ۱۵ نفر از محکومان پروندههای مالی فراهم گردید.
وی ابراز کرد: این اقدام به مناسبت بزرگداشت مقام رفیع قائد شهید امت اسلام، امام خامنه ای (رحمت الله علیه) انجام شد.
سرپرست زندان کاشان تصریح کرد: این اقدام، حاصل همکاری تنگاتنگ ستاد دیه و تلاشهای مستمر و بیوقفه مددکاران زندان در مسیر جلب رضایت شکات بوده است. در این فرآیند، با حمایت ویژه دستگاه قضایی در پذیرش درخواستهای اعسار و تسهیل امور، مسیر جبران خسارتها هموار شد.
وی افزود:در مجموع، با مشارکت ارزشمند خیرین گرانقدر که به مناسبت یادبود رهبر شهید انقلاب گام در این مسیر خیر نهادند، و همچنین با تلاش زندانیان برای تأمین بخشی از بدهیهای خود، مجموع مبالغ پرداختی بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان برآورد میشود.
محمدزاده گفت: این حجم از مسئولیتپذیری از سوی محکومان و همراهی خیرین، منجر به جلب رضایت شکات و فراهم شدن شرایط آزادی این عزیزان شد.
نظر شما