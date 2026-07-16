  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

بخشش ۸ میلیارد تومانی شاکیان، آزادی ۱۲ محکوم مالی در گلستان

بخشش ۸ میلیارد تومانی شاکیان، آزادی ۱۲ محکوم مالی در گلستان

گرگان_رئیس کل دادگستری گلستان گفت: باگذشت بیش از ۸ میلیارد تومانی شاکیان، ۱۲ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد امروز پنجشنبه در گلستان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی با اشاره به اینکه همزمان با اجرای پویش «به عشق رهبر شهید می‌بخشم»، ۱۲ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با گذشت شاکیان، کمک خیران و کمک ستاد دیه استان گلستان از زندان آزاد شدند اظهار کرد: مجموع بدهی این ۱۲ محکوم حدود به ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود که شاکیان با گذشت از بیش از ۸ میلیارد تومان آن، یعنی معادل ۸۰ درصد مطالبات خود، زمینه آزادی این افراد را فراهم کردند.

وی افزود: باقیمانده بدهی نیز از محل تسهیلات و کمک‌های بلاعوض ستاد دیه استان تأمین شد و بخشی دیگر نیز با تقسیط بدهی تعیین تکلیف شد تا این محکومان از زندان آزاد شوند.

رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: با آزادی این ۱۲ نفر، شمار زندانیان محکومان مالی و جرایم غیرعمد که از ابتدای امسال تاکنون با مشارکت خیران و تلاش ستاد دیه استان به آغوش خانواده‌های خود بازگشته‌اند، به ۸۲ نفر رسید.

آسیابی گفت: در ادامه تلاش ها برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها، امروز همچنین یک نشست صلح و سازش با حضور تعدادی از شاکیان در زندان گرگان برگزار شد که با پادرمیانی هایی که صورت گرفت در هشت پرونده شاکیان با محکومان مصالحه کردند و مقدمات آزادی هشت نفر دیگر هم فراهم شد که پس از طی تشریفات قانونی به زودی آزاد خواهند شد.

کد مطلب 6889904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها