سند راهبردی فضای مجازی تدوین می شود/ حمایت از ۳۰ کانون مروج حجاب و عفاف

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان اظهار داشت: یکی از فعالیت های شاخص اداره کل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو در حوزه جوانان، از سال ۸۵ تاکنون برگزاری ۱۳۵ هزار گفتمان دینی در مدارس کشور بوده که ۱۱ میلیون جمعیت را تحت پوشش قرار داده است.

وی با بیان اینکه یک گفتمان متشکل از هفت جلسه ارتباط چهره به چهره یک استاد با دانش آموزان مقطع دبیرستان است، عنوان کرد: برای این کار دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار استاد آموزش داده شده اند و سامانه ۹۶۵۰ و ۹۶۵۰۰۰۷ نیز پاسخگوی سوالات شرعی این دانش آموزان هستند.

برگزاری گفتمان های دینی در ۳ هزار مدرسه کشور

مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: این گفتمانها در سه هزار مدرسه کشور سالانه با موضوعات مشخص برگزار می شوند به گونه ای که در سال ۸۵ با پنج موضوع محوری و در سال های ۹۲ و ۹۳ با هفت موضوع محوری و دو موضوع خاص متناسب با نیاز های هر استان این گفتمان ها در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به طرح غنی سازی اوقات فراغت برای جوانان که با همکاری دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم انجام می شود، عنوان کرد: این طرح ۴۰ روزه همه ساله در تابستان از طریق اعزام مبلغ و مبلغه در سراسر کشور به منظور فعالیت های تبلیغی در فضای دینی انجام می شود.

مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی کشور در خصوص برنامه های این اداره کل در حوزه فضای مجازی نیز گفت: هدایت و حمایت از فعالیت های تبلیغ دینی در حوزه فضای مجازی و به کارگیری و ارتقاء ظرفیت های موجود فضای مجازی برای تقویت قدرت نرم در سطح ملی و مصونیت جامعه در برابر جنگ نرم از اهداف فعالیتها در این زمینه است.

اسماعیلی از برگزاری دوره های آموزشی جنگ نرم در استانهای مختلف به صورت نشست های تخصصی در طول سال خبر داد و بیان داشت: سیاست گذاری تکنیکی و اشاعه فرهنگ دینی و اسلامی در فضای مجازی، رصد مستمر فضای مجازی در خصوص شاخص های فرهنگی، تولید و تجمیع محتوای مناسب و متنوع و جذاب از دیگر فعالیت ها در این زمینه است.

۱۲۰۰ بانوی فرهیخته در سراسر کشور شناسایی شد

وی افزود: همچنین در این راستا طراحی ۳۱ سایت تبیان در همه استان ها صورت گرفته که وظیفه تولید محتوای دینی در فضای مجازی و رصد و طراحی و اقدام در حوزه فرهنگ دینی را دارند.

مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به فعالیت شرکت نشر الکترونیک، خبرگزاری مهر و سایت های استانی و پورتال ملی مساجد در فضای مجازی گفت: همچنین در این راستا سه هزار شبکه اجتماعی در سه هزار مدرسه شکل گرفته که در این شبکه ها گفتمان دینی صورت می گیرد.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: یکی از فعالیت های اداره کل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو شناسایی بانوان فرهیخته ای بوده که دارای تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد و آشنا به مبانی دینی تحت عنوان جمعیت بانوان فرهیخته است.

وی با اشاره به فعالیت این جمعیت از سال ۸۹ یادآور شد: تا به امروز هزار و ۲۰۰ بانوی فرهیخته در سراسر کشور شناسایی شده اند که از طریق تشکیل کارگروه های تخصصی در موضوعات مختلف دینی مانند مهارت زندگی، خانواده، ازدواج و مسائل مربوط به حوزه جوانان و نوجوانان و تربیت کودک و... فعالیت می کنند.

سند راهبردی فضای مجازی توسط سازمان تبلیغات اسلامی تدوین می شود

مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی کشور در ادامه سخنان خود افزود: این اداره کل به دنبال تدوین سند راهبردی فضای مجازی و تدوین سند راهبردی مقابله با جنگ نرم در سازمان تبلیغات اسلامی است.

اسماعیلی با بیان اینکه اداره کل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی برنامه های جدی در زمینه آموزش و ارتقا سواد رسانه ای در حوزه فضای مجازی دارد تصریح کرد: در شرایط امروز که بیش از ۵۰ درصد از افراد کاربر فضای مجازی و اینترنت هستند توانمند سازی رسانه ای شهروندان از طریق برگزاری دوره های آموزشی برای فعالان هسته های فرهنگی جوان و اساتید گفتمانهای دینی و کارشناسان و مدیران فرهنگی در دستور کار این اداره کل است.

وی تصریح کرد: ساماندهی و تولید محتوای دینی در فضای مجازی، تدوین نقشه راه و سند راهبردی، تعامل با رسانه های تحت پوشش سازمان و استفاده از ظرفیت های آنها، تعامل هدفمند با رسانه ملی، تعامل با دست اندرکاران رسانه های گروهی در فضای مجازی، توجه جدی به شبکه های مجازی و تقویت هویت فردی اجتماعی و روحیه اسلامی در فضای مجازی از دیگر برنامه های این اداره کل است.

اجرای ۵۷۶۰ برنامه در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

مدیر کل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: مجموع جلسات گفتمان های دینی در مدارس کشور در سال ۸۵ حدود پنج هزار و ۸۲۴ گفتمان بوده که این رقم در سال ۸۶ به شش هزار و ۵۷۹ مورد رسیده است.

اسماعیلی با اشاره به برگزاری ۱۶ هزار و ۴۲۲ گفتمان دینی در سال ۸۷، ۲۰ هزار و ۵۸۶ گفتان دینی در سال ۸۸ و ۲۱ هزار و ۱۵ گفتمان دینی در سال ۸۹ یادآور شد: همچنین در سال ۹۰ ۳۷ هزار و ۷۷۱ گفتمان دینی و در سال ۹۱ بیش از ۱۵ زار و ۹۱۵ گفتمان برگزار شده است.

وی با اشاره به پنج هزار و ۷۶۰ برنامه اجرا شده در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور گفت: اجرای طرح راهیان نور و اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی، برگزاری یادواره شهدا، اعزام مبلغ ویژه دفاع مقدس و سرکشی از خانواده های شهدا از جمله ی این برنامه ها بوده است.

رونمایی از ۲۰ نرم افزار آموزشی در حوزه حجاب و عفاف

اسماعیلی در خصوص برنامه های حجاب و عفاف اداره کل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی نیز گفت: در این زمینه بیش از ۱۳ فعالیت و کتاب مختلف از سال ۸۴ تا سال ۸۹ مانند کتابهای فراسوی حجاب، حجاب از دیدگاه آیات و روایات و پیامد های بدحجابی منتشر شده است.

وی با اشاره به رونمایی از ۲۰ نرم افزار آموزشی در حوزه حجاب و عفاف گفت: ۳۰ کارگاه آموزشی فلسفه حجاب ویژه دبیران آموزش و پرورش در سراسر کشور برگزار شده است.

مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی کشور از انتشار بیش از سه هزار مقاله در فضای مجازی در ربطه با حجاب و عفاف خبر داد و یادآور شد: در این راستا ۱۵پژوهش کاربردی در حوزه فرهنگ دینی، مفهوم و پیشینه پوشش، آزادی و مشارکت اجتماعی، بررسی فرهنگ پوشش و حجاب روزمره در پنج استان کشور انجام شده است.

۲۰۰ همایش در زمینه حجاب و عفاف برگزار شد

اسماعیلی با اشاره به اجرای هزار و ۲۶۴ برنامه توسعه فرهنگ حجاب با همکاری اصناف و پوشاک، یادآور شد: همچنین در این راستا هزینه سفر حج به ۱۸۹ نفر از تولیدکنندگان و فروشندگان الگوی پوشش اسلامی پرداخته شده و حمایت از ۳۰ کانون مروج حجاب و عفاف در کشور را در دستور کار داریم.

وی عنوان کرد: علاوه بر گفتمان های مدارس، در حوزه، دانشگاهها و مساجد گفتمان های دینی در این رابطه در ۱۷ هزار مدرسه و دانشگاه برگزار شده است.

مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به برگزاری هشت میز اندیشه پیرامون عفاف و حجاب تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ همایش در زمینه حجاب و عفاف از سوی این سازمان، صدها مسابقه و نمایشگاه کتاب و لباس و عکس برگزار شده است.