به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر پنجشنبه در دیدار با فرماندهی و جمعی از معاونت های نیروی انتظامی استان با تسلیت شهادت قائد امت، رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (رضوان الله علیه) و شهادت امیرالمؤمنین(ع) و جمعی از فرماندهان و شهدای کشور، بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ایستادگی ملت در برابر فشارهای دشمنان تأکید کرد.

فرمانده و جمعی از معاونت های ستاد کل نیروی انتظامی گیلان قدس گیلان امروز با حضور در دفتر آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده مقام معظم رهبری در استان گیلان و امام جمعه رشت، با رهبری جدید انقلاب اسلامی اعلام بیعت کردند.

آیت‌الله رسول فلاحتی در این دیدار با اشاره به شهادت قائد امت، رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (رضوان الله علیه) و جمعی از فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی کشور، از جمله رئیس سازمان اطلاعات فراجا و دیگر شهدای حوادث اخیر، اظهار کرد: شهادت این عزیزان را به ملت ایران، نیروهای مسلح و خانواده‌های آنان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم خداوند متعال درجات آنان را متعالی گرداند.

وی با بیان اینکه یکی از برکات الهی برای ایران اسلامی تربیت نسل‌های مؤمن و انقلابی توسط امام خمینی(ره) و رهبران انقلاب است، گفت: امروز شاهد هستیم که با وجود حوادث تلخ و فشارهای گسترده دشمنان، کشور در فضایی آرام و به دور از التهاب اداره می‌شود و این از الطاف الهی و بصیرت مردم ایران است.

قدرت‌های استکباری هنوز ملت ایران را به درستی نشناخته‌اند

امام جمعه رشت با تأکید بر اینکه قدرت‌های استکباری هنوز ملت ایران را به درستی نشناخته‌اند، افزود: دشمنان تصور می‌کنند ایران مانند برخی کشورهای منطقه است، در حالی که ملت ایران دارای ایمان، بصیرت و پشتوانه مردمی برای نظام اسلامی است و همین مسئله باعث شده توطئه‌های آنان به نتیجه نرسد.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی هشت ساله اظهار کرد: در آن زمان بیش از ۳۰ کشور از رژیم بعث عراق حمایت می‌کردند و جمهوری اسلامی حتی از ابتدایی‌ترین امکانات نظامی محروم بود، اما با مقاومت مردم و رزمندگان، نه تنها دشمن به اهداف خود نرسید بلکه حتی یک وجب از خاک ایران را نیز نتوانست تصرف کند.

آیت‌الله فلاحتی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی ایران از پیشرفته‌ترین تجهیزات دفاعی و موشکی برخوردار است و قدرت نظامی کشور در حوزه‌های مختلف از جمله دریا، هوا و زمین نسبت به سال‌های ابتدایی انقلاب به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان همچنین با اشاره به تحولات منطقه و فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: اگر فشارها و اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی انجام شده علیه هر کشور دیگری اعمال می‌شد، آن کشور در مدت کوتاهی فرو می‌پاشید، اما ایران اسلامی با قدرت در برابر این فشارها ایستاده است.

وی افزود: بسیاری از کشورها امروز به اقتدار جمهوری اسلامی پی برده‌اند و تحولات اخیر نشان‌دهنده قدرت و جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی است.

آیت‌الله فلاحتی با تأکید بر استحکام ساختار نظام جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: نظام اسلامی دارای راهبرد و ساختار قدرتمندی است و دشمنان نمی‌توانند این ساختار را متزلزل کنند.

امام جمعه رشت همچنین به شهادت امام‌امت اشاره کرد و گفت: خون رهبر شهید ما باعث به میدان آوردن تمام اقشار مختلف مردم شد و نظام‌فکری رهبر شهید ما زنده است.

آیت الله فلاحتی همچنین به موضوع انتخاب سومین رهبر معظم انقلاب در نظام اسلامی اشاره کرد و گفت:انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و ولی فقیه از سوی مجلس خبرگان رهبری، در برهه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز از تاریخ، جلوه‌ای از بصیرت، مسئولیت‌شناسی و پایبندی خبرگان ملّت به استمرار خط اصیل ولایت و پاسداری از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های نیروهای انتظامی، آنان را حافظان امنیت کشور دانست و تأکید کرد: امنیت امروز جامعه مرهون مجاهدت‌ها و فداکاری‌های نیروهای مسلح و انتظامی است و ملت ایران قدردان این تلاش‌ها هستند.

تأکید بر نقش همبستگی ملی در عبور از شرایط حساس کنونی

«سردار حسین حسن‌پور» فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان نیز در این نشست با اشاره به ناکامی‌های اخیر دشمنان در برابر ملت ایران اظهار کرد: وحدت، انسجام ملی و ایستادگی مردم ایران در برابر توطئه‌ها و فشارهای دشمنان، مهم‌ترین عامل خنثی‌سازی نقشه‌های آنان بوده و نشان داده است که ملت ایران در مقاطع حساس با همدلی و هوشیاری از آرمان‌های خود دفاع می‌کند.

وی با تأکید بر نقش همبستگی ملی در عبور از شرایط حساس کنونی افزود: هرگاه ملت ایران با اتحاد و تبعیت از رهبری در صحنه حضور داشته‌اند، دشمنان با وجود همه امکانات و برنامه‌ریزی‌های خود ناکام مانده‌اند.

فرمانده انتظامی گیلان همچنین انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید را انتخابی شایسته، حکیمانه و سرنوشت‌ساز در شرایط کنونی دانست و گفت: مجلس خبرگان رهبری با بررسی‌های دقیق، مشورت‌های گسترده و سنجش همه ابعاد و شرایط، این تصمیم مهم را اتخاذ کرد و این انتخاب نشان‌دهنده درایت و مسئولیت‌پذیری این نهاد در مقطع حساس کشور است.

سردار حسن‌پور تأکید کرد: بر همه آحاد جامعه واجب است با تبعیت از ولی‌فقیه و حفظ وحدت و همدلی، در مسیر تقویت اقتدار و پیشرفت جمهوری اسلامی گام بردارند و در برابر توطئه‌های دشمنان هوشیار باشند.