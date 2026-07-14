رزمایش ملی حکاک در بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی جمالی‌صفت عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری سومین مرحله طرح حکاک در تیرماه جاری خبر داد و اعلام کرد: این رزمایش ملی که هم‌زمان با سایر استان‌های کشور اجرا می‌شود، در این نوبت با تمرکز بر محدوده‌های شهرستان بوشهر و به‌ویژه منطقه چغادک عملیاتی شد.

وی اصافه کرد: طرح حکاک (حفظ کاربری اراضی کشاورزی) یک رزمایش جامع و ملی است که به صورت ماهانه در یکی از شهرستان‌های استان برگزار می‌شود تا با رویکردی پیشگیرانه، از تخریب اراضی کشاورزی جلوگیری شود.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان بوشهر افزود: در این عملیات گسترده، تمامی واحدهای گشت کلیه شهرستان‌ها در کنار دستگاه‌های هم‌افزا از جمله نماینده دادستان، بخشدار مرکزی، صنعت، معدن و تجارت، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نیروی انتظامی، واحد گشت محیط‌زیست، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ، سازمان امداد و نجات حضور یافتند تا زنجیره نظارتی بر اراضی کشاورزی تکمیل شود.

وی در خصوص اهداف این طرح تصریح کرد: هدف از اجرای رزمایش حکاک، ایجاد بازدارندگی جدی در برابر سودجویان و متخلفین تخریب اراضی کشاورزی از طریق حضور میدانی و گسترده دستگاه‌های نظارتی است تا علاوه بر تقویت تعاملات بین‌دستگاهی برای سرعت بخشیدن به توقف ساخت‌وسازهای غیرقانونی، صیانت از زمین‌های مرغوب کشاورزی و جلوگیری از خروج آن‌ها از چرخه تولید تضمین شود و در نهایت سطح آگاهی عمومی در مورد پیامدهای قانونی تغییر کاربری غیرمجاز ارتقا یابد.

جمالی‌صفت با اشاره به دستاوردهای این رزمایش در محدوده چغادک افزود: در جریان این عملیات، چندین مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شناسایی شد که در تمامی آن‌ها اخطاریه‌های کتبی صادر شد. نکته حائز اهمیت در این مرحله، استفاده از شابلون‌های مخصوص با درج عبارت ساخت‌وساز غیرمجاز بر روی بناهای در حال احداث بود؛ این اقدام با هدف ایجاد اثر بصری و هشدار سریع به مالکان و پیمان‌کاران صورت گرفت تا پیش از پیشرفت عملیات ساختمانی، متخلفان از غیرقانونی بودن اقدام خود مطلع شده و فرصت توقف تخریب فراهم شود.

‌وی در پایان تأکید کرد: در کنار این رزمایش‌های میدانی، سامانه ۱۳۱ به عنوان بازوی نظارتی مردمی، ابزاری کارآمد برای گزارش تخلفات است و از مردم می‌خواهیم با ارسال گزارشات خود به این سامانه، ما را در شناسایی سریع‌تر متجاوزین یاری کنند تا در کمترین زمان ممکن، اقدامات قانونی و اجرایی برای صیانت از میراث کشاورزی استان به نتیجه برسد.