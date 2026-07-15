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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۴:۱۹

اجتماع مردم آستانه در صد و سی و ششمین شب دفاع از وطن

اجتماع مردم آستانه در صد و سی و ششمین شب دفاع از وطن

آستانه- در این ویدئو اجتماع مردم آستانه در صد و سی و ششمین شب دفاع از وطن را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6888392

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