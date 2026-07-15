https://mehrnews.com/x3cyYs ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۴:۱۹ کد مطلب 6888392 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۴:۱۹ اجتماع مردم آستانه در صد و سی و ششمین شب دفاع از وطن آستانه- در این ویدئو اجتماع مردم آستانه در صد و سی و ششمین شب دفاع از وطن را ملاحظه می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6888392 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی و پنجمین شب حماسه و اقتدار ۱۳۵ شب اجتماع مردم خمین در لبیک به فرمان رهبری ایستادگی و مقاومت مردم محلات در صد و سی و پنجمین شب از تجمعات برچسبها شهر آستانه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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