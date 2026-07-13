https://mehrnews.com/x3cyvW ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۲ کد مطلب 6887240 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۲ ۱۳۵ شب اجتماع مردم خمین در لبیک به فرمان رهبری خمین- در این ویدئو صد و سی و پنجمین شب اجتماع مردم خمین در لبیک به فرمان رهبری را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6887240 کپی شد مطالب مرتبط صدو سی و چهارمین شب اجتماع مردم خمین در سوگ امام شهید و بیعت با رهبری شب صد و سی و چهارم تجمع حماسی مردم محلات در بیعت با رهبری اجتماع حماسی صد و سی و چهارم مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما