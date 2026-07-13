https://mehrnews.com/x3cyvL ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۲ کد مطلب 6887231 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۲ شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی و پنجمین شب حماسه و اقتدار اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی و پنجمین شب حماسه و اقتدار را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6887231 کپی شد مطالب مرتبط صدو سی و چهارمین شب اجتماع مردم خمین در سوگ امام شهید و بیعت با رهبری شب صد و سی و چهارم تجمع حماسی مردم محلات در بیعت با رهبری ۱۳۴ شب حماسه غرورآفرین مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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