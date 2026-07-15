https://mehrnews.com/x3czrC ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۷ کد مطلب 6889478 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۷ ۱۳۷ شب حضور متوالی و حماسی مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه خمین- در این ویدئو ۱۳۷ شب حضور متوالی و حماسی مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6889478 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب اجتماع مردم آستانه در صد و سی و ششمین شب دفاع از وطن ۱۳۶ شب مقاومت مهاجرانیها در حمایت از رهبر معظم انقلاب برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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