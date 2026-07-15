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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۷

۱۳۷ شب حضور متوالی و حماسی مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه

۱۳۷ شب حضور متوالی و حماسی مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه

خمین- در این ویدئو ۱۳۷ شب حضور متوالی و حماسی مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6889478

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