https://mehrnews.com/x3czrJ ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۵ کد مطلب 6889483 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۵ اجتماع حماسی مردم نراق در صد و سی و هفتمین شب بیعت با رهبری نراق- در این ویدئو اجتماع حماسی مردم نراق در صد و سی و هفتمین شب بیعت با رهبری را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6889483 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب اجتماع مردم آستانه در صد و سی و ششمین شب دفاع از وطن ۱۳۶ شب مقاومت مهاجرانیها در حمایت از رهبر معظم انقلاب برچسبها شهرستان نراق تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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