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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۵

اجتماع حماسی مردم نراق در صد و سی‌ و هفتمین شب بیعت با رهبری

اجتماع حماسی مردم نراق در صد و سی‌ و هفتمین شب بیعت با رهبری

نراق- در این ویدئو اجتماع حماسی مردم نراق در صد و سی‌ و هفتمین شب بیعت با رهبری را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6889483

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