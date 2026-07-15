به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری سوگواره «آقای شهید ایران» در محل فرمانداری سمنان، اظهار کرد: هدف این نشست بررسی آخرین اقدامات و تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این سوگواره است.
وی با تاکید به اینکه برنامههایی در حوزههای مختلف برای این مراسم پیش بینی شده است، افزود: برگزاری منسجم و باکیفیت این رویداد مورد تاکید است.
فرماندار سمنان خواستار هماهنگی کامل میان تمامی دستگاههای اجرایی، خدمات رسان و فرهنگی شد و توضیح داد: برنامهریزی دقیق برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان و شرکتکنندگان در مراسم مورد تأکید است.
صمیمیان با بیان اینکه وظایف هر یک از دستگاههای مسئول برای اجرای مطلوب برنامهها مشخص شده است، تصمیم کرد: همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت رقیه (س)، ویژهبرنامههای سوگواره «آقای شهید ایران» از روز ۲۹ تیرماه به مدت هشت شب در پارک ۱۷ شهریور سمنان برگزار خواهد شد.
وی افزود: این برنامهها با مشارکت دستگاههای فرهنگی و اجرایی شهرستان و با هدف ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و پاسداشت ارزشهای دینی و انقلابی برگزار میشود و شامل بخشهای متنوع فرهنگی، مذهبی و آیینی خواهد بود.
فرماندار سمنان اضافه کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، جایگاهی با الگوگیری از حسینیه بیت مقام معظم رهبری در محل برگزاری سوگواره احداث میشود تا فضای برگزاری مراسم با حال و هوای معنوی و متناسب با این رویداد فرهنگی و مذهبی طراحی شود.
صمیمیان خاطر نشان کرد «در طول هشت شب برگزاری این سوگواره، برنامههایی نظیر سخنرانی، مداحی، روایتگری، اجرای آیینهای سوگواری، برنامههای فرهنگی و مذهبی و دیگر برنامههای متناسب با ایام عزاداری برای عموم مردم پیشبینی شده است.
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