به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین دهرویه صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سپاه سمنان از برگزاری سوگواره «مرهم جان» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب خبر داد و اظهار کرد: این سوگواره با محوریت سپاه ناحیه سمنان و همکاری فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های نظامی و انتظامی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تداوم حضور مردم در صحنه پس از شهادت رهبر انقلاب افزود: سوگواره «مرهم جان» به مدت هشت شب از پنجشنبه اول مردادماه در پارک ۱۷ شهریور سمنان میزبان اقشار مختلف مردم، بسیجیان و خانواده‌های شهدا خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه سمنان با اشاره به فضاسازی ویژه محل برگزاری این مراسم ادامه داد: برای تداعی فضای سال‌های حضور و سخنرانی رهبر شهید انقلاب، حسینیه امام خمینی(ره) در پارک ۱۷ شهریور به صورت نمادین بازسازی و شبیه‌سازی شده تا مردم بتوانند بار دیگر حال و هوای آن محفل معنوی را تجربه کنند.

دهرویه با بیان اینکه برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی برای این سوگواره پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: مراسم هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۳ با حضور قاریان، مداحان و سخنرانان برجسته کشوری برگزار می‌شود و بخش‌هایی همچون محفل انس با قرآن، اکران فیلم‌های مرتبط با جبهه مقاومت، اقامه نماز جماعت و ویژه‌برنامه «شب‌های اقتدار» در دستور کار قرار دارد.

وی با قدردانی از همکاری شهرداری، فرمانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی، خاطر نشان کرد: از عموم مردم ولایت‌مدار سمنان دعوت می شود با حضور گسترده خود در این سوگواره، یاد و آرمان‌های شهدا و رهبر شهید انقلاب را گرامی بدارند.