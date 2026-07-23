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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۰

سوگواره «مرهم جان» به یاد رهبر شهید در سمنان آغاز می‌شود

سوگواره «مرهم جان» به یاد رهبر شهید در سمنان آغاز می‌شود

سمنان- فرمانده سپاه سمنان از برگزاری سوگواره «مرهم جان» در پارک ۱۷ شهریور سمنان خبر داد و گفت: این سوگواره با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید به مدت هشت شب میزبان گروه های مختلف مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین دهرویه صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سپاه سمنان از برگزاری سوگواره «مرهم جان» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب خبر داد و اظهار کرد: این سوگواره با محوریت سپاه ناحیه سمنان و همکاری فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های نظامی و انتظامی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تداوم حضور مردم در صحنه پس از شهادت رهبر انقلاب افزود: سوگواره «مرهم جان» به مدت هشت شب از پنجشنبه اول مردادماه در پارک ۱۷ شهریور سمنان میزبان اقشار مختلف مردم، بسیجیان و خانواده‌های شهدا خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه سمنان با اشاره به فضاسازی ویژه محل برگزاری این مراسم ادامه داد: برای تداعی فضای سال‌های حضور و سخنرانی رهبر شهید انقلاب، حسینیه امام خمینی(ره) در پارک ۱۷ شهریور به صورت نمادین بازسازی و شبیه‌سازی شده تا مردم بتوانند بار دیگر حال و هوای آن محفل معنوی را تجربه کنند.

دهرویه با بیان اینکه برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی برای این سوگواره پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: مراسم هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۳ با حضور قاریان، مداحان و سخنرانان برجسته کشوری برگزار می‌شود و بخش‌هایی همچون محفل انس با قرآن، اکران فیلم‌های مرتبط با جبهه مقاومت، اقامه نماز جماعت و ویژه‌برنامه «شب‌های اقتدار» در دستور کار قرار دارد.

وی با قدردانی از همکاری شهرداری، فرمانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی، خاطر نشان کرد: از عموم مردم ولایت‌مدار سمنان دعوت می شود با حضور گسترده خود در این سوگواره، یاد و آرمان‌های شهدا و رهبر شهید انقلاب را گرامی بدارند.

کد مطلب 6896612

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