عزم جدی استاندار سمنان برای مقابله با احتکار و التهاب در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان در محل استانداری سمنان با تأکید بر ضرورت تأمین مستمر کالاهای اساسی، اظهار کرد: دستگاه‌های اقتصادی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت باید با هماهنگی کامل، روند تأمین، توزیع و نظارت بر بازار را به‌صورت مستمر رصد کرده و گزارش‌های دقیق از وضعیت سهمیه‌ها و توزیع اقلام اساسی ارائه دهند.

وی با بیان اینکه هیچ‌گونه کوتاهی در تأمین کالاهای اساسی پذیرفتنی نیست، افزود: همه دستگاه‌های مسئول باید با پیگیری مستمر از بروز کمبود کالا، احتکار و هرگونه اختلال در بازار جلوگیری کنند تا حقوق مردم تحت تأثیر قرار نگیرد.

استاندار سمنان همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت سازمان اموال تملیکی برای تنظیم بازار تأکید کرد و ادامه داد: امکان عرضه کالاهای کشف‌شده از پرونده‌های قاچاق و احتکار در همان شهرستان محل کشف باید از نظر قانونی بررسی شود تا ضمن تأمین نیاز بازار، بازدارندگی لازم برای متخلفان نیز ایجاد شود.

کولیوند با اشاره به ضرورت نظارت بر اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: دبیرخانه ستاد موظف است پیش از هر جلسه، گزارش اجرای مصوبات را از دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها دریافت و میزان پیشرفت اقدامات هر شهرستان را ارائه کند.

وی جذب کامل سهمیه‌های اختصاص‌یافته استان را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و توضیح داد: فرمانداران و دستگاه‌های مسئول باید نسبت به جذب کامل سهمیه‌های شکر، روغن و سایر کالاهای اساسی اقدام کنند، زیرا در صورت عدم جذب به‌موقع، این سهمیه‌ها از استان خارج خواهد شد.

استاندار سمنان همچنین بر ذخیره‌سازی نهاده‌های دامی، ساماندهی مراکز عرضه کالا و افزایش نظارت بر نانوایی‌ها تأکید کرد و یادآور شد: مدیریت بازار و تأمین نیازهای مردم مسئولیتی مستقیم بر عهده مدیران اقتصادی استان است و این مهم با حضور میدانی، نظارت مستمر و اطلاع‌رسانی مناسب محقق خواهد شد.

کولیوند خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و اقدام به موقع، از هرگونه التهاب و اخلال در بازار جلوگیری کرده و آرامش بازار را حفظ کنند.