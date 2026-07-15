هشدار زرد هواشناسی در استان سمنان؛ افزایش گرما و وزش بادهای شدید

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور هشدار زرد هواشناسی متناظر بر گرمای هوا و وزش بادهای شدید در استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این هشدار تا بیست و نهم تیرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در این هشدار نسبت به افزایش دمای هوا و گرادیان هشدار داده شده است، ابراز کرد: دمای هوا از امروز و فردا تا پنج درجه گرمتر خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان نسبت به گرمازدگی به مردم این استان هم هشدار داد و گفت: هوای گرم تا اواسط هفته آینده ماندگار خواهد بود.

مصطفوی با بیان اینکه وزش باد شدید به خصوص در اوقات بعد از ظهر و شامگاه از جمله نکات مندرج در هشدار زرد رنگ هواشناسی استان سمنان است، بیان کرد: وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای و گرد و خاک را از امروز شاهد خواهیم بود.

وی افزود: افزایش مصرف حامل های انرژی به واسطه گرمای شدید و ضرورت صرفه جویی در صرف آب و برق در کنار احتمال گرمازدگی گروه های حساس، بانوان باردار و ... از جمله موضوعات مندرج در هشدار زرد هواشناسی استان است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین گفت: در این هشدار به احتمال آتش سوزی مراتع و جنگل ها، احتمال آسیب به محصولات کشاوزی و تنش گرمایی به خصوص استخرهای پرورش ماهی و گلخانه ها و ... نیز اشاره شده است.

مصطفوی با بیان اینکه هشدار زرد هواشناسی در استان سمنان به تمهیدات پیشگیری برای جلوگیری از گرما زدگی از سوی مردم اشاره دارد، گفت: خودداری از فعالیت در ساعات صبح و ظهر به خصوص فعالیت ورزشی از توصیه های هواشناسی به مردم استان سمنان است.

وی با بیان اینکه خودداری از آتش افروزی در مراتع و جنگل های استان سمنان دیگر موضوعی است که در هشدار زرد هواشناسی به آن تاکید شده است، افزود: افزایش دما و ماندگاری هوای گرم در استان سمنان تا هفته آینده تداوم دارد همچنین از مردم درخواست می شود که در ساعات بعد از ظهر و شب برای تردد از خانه خارج شوند تا دچار بیماری مبتنی بر گرمازدگی نشوند.