به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «هویت حرفه‌ای و زیست صنفی پدیدآورندگان ادبیات کودک و نوجوان»، به میزبانی مجله ادبی «آزما» و به مناسبت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان برگزار شد.

در این نشست که دبیری آن را زهره مسکنی، نویسنده و روزنامه‌نگار بر عهده داشت، شرکت کنندگان به بررسی ابعاد مختلف مشکلات نویسندگان و ضرورت نهادهای صنفی پرداختند.

ندا عابد، مدرس دانشگاه و مدیر مسئول نشریه آزما بر ضرورت قواعد حرفه‌ای و حمایت تشکل‌ها از هنرمندان و نویسندگان جوان تاکید کرد. او تصریح کرد نخستین گام عملی برای یک نهاد صنفی، فعالیت رسانه‌ای و پررنگ‌کردن چهرۀ واقعی نویسندگان برای عموم جامعه است.

اسماعیل امینی شاعر و طنزپرداز با اشاره به مشکلات فرهنگی و تاریخی در زمینه نویسندگی حرفه‌ای در کشور به موانع فراوانی که مخالفان فرهنگ و ادب با هدف منزوی ساختن و ناامید کردن بر سر راه نویسندگان قرار داده‌اند اشاره کرد و رویکرد قدیمی ناله و نفرین و ندای مظلومیت سر دادن اهل ادب را ناکارآمد دانست. امینی تاکید کرد باید پای کارهای جمعی و نهادهای ادبی ماند و باور داشت که قدم‌های لرزان و کوچک ما موثر و راهگشا خواهد بود.

مرجان ریحانیان مترجم و مروج کتاب کودک به فقدان تشخص حرفه‌ای نویسندگی و مشکل معیشت نویسندگان پرداخت و بر نقش مروجان در شکل‌گیری نظام و چرخه حرفه‌ای کتاب کودک و نوجوان تاکید کرد و اظهار امیدواری نمود هر چه زودتر با درخواست تاسیس انجمن مروجان کتاب کودک که سال گذشته به وزارت ارشاد ارائه شده موافقت شود. او گفت نهادهای صنفی باید به اهرمی حقوقی برای دفاع از حقوق اعضا تبدیل شوند.

سیدعلی کاشفی خوانساری، پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان نیز بر اهمیت نگاه صنفی و تعاملات جمعی نویسندگان تاکید کرد و انجمن‌ها را نیازمند ساختاری غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و مستقل دانست که با استقلال مالی و شفافیت، مشارکت اعضا را در تصمیم‌گیری عینیت ببخشند.

وی گفت: اگر ما انتقادی به مدیریت جامعه داریم، نباید همان اشکال در نهادی مثل انجمن هم جلوه‌گر باشد. ما از طریق اصلاح و تمرین یک فضیلت در انجمنی کوچک می‌توانیم انتظار داشته باشیم که یک اصلاح بزرگ در جامعه صورت بگیرد. اگر ما از مردمسالاری، عدالت و حقوق اقلیت‌ها صحبت می‌کنیم، باید در گام اول در انجمن‌ها آن را عملی سازیم.

در این نشست جمعی از نویسندگان و فعالان ادبیات کودک و نوجوان همچون لیلا دارابی، مهدی مرادی، الناز رستمزاد، عبدالحکیم بهار، یاشار هدایی، شهناز خلیلی، عطیه الحسینی، آسیه داوری، فاطمه چایکار و ... مشارکت داشتند.