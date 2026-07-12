«از ایران تا ثریا»؛ روایت سفر سلمانی فارسی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در قالب داستان بلند برای گروه سنی نوجوان و بزرگسال به چاپ رسیده است.
بر اساس این خبر، تصویرسازی جلد کتاب «از ایران تا ثریا» را محمدعلی عدیلی بر عهده داشته و کتاب، قطع پالتویی و با قیمت ۷۰هزار تومان روانه بازار نشر شده است.
این اثر از برگزیدگان ششمین جشنواره خاتم در بخش داستان است. جشنواره خاتم هر سال از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی با هدف تبیین سیره و شیوه زندگی پیامبر اکرم(ص) برگزار میشود.
عبدالرضا صمدیزید درباره این کتاب گفت: از ایران تا ثریا روایت سفر «روزبه» یا همان سلمان فارسی از ایران به سرزمینهای عربی در جستوجوی حقیقت است. وی توضیح داد: تلاش کردهام این مسیر را در قالب داستانی متفاوت از زندگینامههای معمول روایت کنم تا مخاطب با فراز و نشیبهای این سفر همراه شود.
او با اشاره به محتوای اثر افزود: «داستان، دو نوع مهاجرت را بهصورت همزمان دنبال میکند؛ یکی مهاجرت جغرافیایی سلمان فارسی و دیگری مهاجرت فکری و معنوی او. سلمان با وجود مخالفت پدر و دشواریهای فراوان، راهی سفر میشود، در سرزمینهای عربی رنجهای بسیاری را تحمل میکند و در پایان پس از آشنایی با پیامبر اسلام(ص) و آزمودن نشانههای ایشان، به حقیقت دست مییابد.»
به گفته نویسنده، این کتاب تنها روایت زندگی سلمان فارسی نیست، بلکه با نگاهی داستانی، مفاهیمی مانند حقیقتجویی، تحول فکری و مهاجرت را نیز برای مخاطب به تصویر میکشد.
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