به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی 2026 از خردادماه شروع شده و این روزها در مرحله حذفی به سر میبرد. تیمها یکی پس از دیگری با امیدها و رؤیاهایی که دارند میبازند و میبرند و با درسهای جدیدی روبهرو میشوند؛ درسهایی که گاهی ورزشی است و گاهی فراتر از آن و مخاطب را بار دیگر متوجه اهمیتِ دنیای انسانی و انسانیت خود و توجه به دیگران میکند.
ستارگان فوتبال نیز از این قاعده مستثنا نیستند. آنها نیز باید علاوهبر ورزش حرفهای خود به دنیای اطرافشان توجه و بر دغدغههای انسانی تأکید کنند و برای بهبود وضعیت جهان گامی بردارند؛ گاهی با کارهای کوچک مثل اهمیتدادن به زندگی خانوادگی و گاهی با کارهایی بزرگتر مثل مشارکت در کارهای خیرخواهانه.
دیوید بکام، ستاره انگلیسی دنیای فوتبال یکی از این اشخاص است که کتاب «زندگینامهی دیوید بکام» مروری کوتاه بر زندگی او داشته است. این اثر از مجموعه «اعجوبههای جهان» است و برای رده سنی بالاتر از 9 سال از سوی نشر برکه منتشر شده است. این کتاب متنی کاملا انگیزشی دارد و در خلال بیان زندگینامه این ستاره فوتبال، از رمز و رازهای موفقیت او پرده برداشته است.
کتاب «زندگینامهی دیوید بکام» در 48 صفحه مصور غیررنگی، کودکی تا بزرگسالی دیوید بکام را پیش چشم مخاطب میآورد. فهرست عناوین مطالب کتاب عبارتاند از: مقدمه، دوران کودکی، کشف فوتبال، صعود در مسیر حرفهای، صحنهی جهانی، زندگی بیرون از زمین بازی، درسهایی از دیوید بکام، دانستنیها و نکات جالب، پایان یک سفر شگفتانگیز، مرور چیزهایی که آموختیم، الهام: رویاهای خود را دنبال کنید، خط زمانی اتفاقهای مهم زندگی دیوید بکام و واژهنامه.
فضای کلی کتاب مبتنی بر انگیزهبخشی و تقویت رؤیاهای خواننده کتاب است؛ فرقی ندارد رؤیایی فوتبالی دارد یا نه. در مقدمه کتاب اشاره شده است که «اما داستان دیوید بکام تنها به فوتبال محدود نمیشود. داستان او دربارهی کار گروهی، مهربانی و فراموش نکردن ریشهها است. چه در زمین بازی و چه در زندگی روزمره، دیوید به ما نشان میدهد قهرمان واقعی کسی است که به دیگران اهمیت میدهد و حتی در سختترین شرایط نیز دست از تلاش برنمیدارد.»
نویسنده از دوران کودکی او شروع میکند و علاقه زیاد بکام را به خواننده نشان میدهد که چطور در زمینهای بازی و پارکها پا به توپ میشده و تلاش میکرده یک فوتبالیست شود. تشویق خانواده و تلاش خود او، مسیر رسیدن به رؤیایش را هموار کرد.
در این کتاب ضمن آشنایی با مراحل کشف استعداد فوتبالی دیوید بکام، به درون خودمان ارجاع داده میشویم تا ما نیز رؤیایمان را پیدا کنیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم؛ حتی اگر فکر میکنیم نشدنی است. بکام از زمین بازی و پارکها شروع میکند و دست از تلاش برنمیدارد. او به باشگاههای محلی راه پیدا میکند و بعد عضو باشگاه جوانان میشود و سپس پشتکارش نتیجه میدهد و به عضویت باشگاههای مطرح فوتبال در جهان درمیآید. او بازیکن تیم ملی فوتبال انگلیس هم میشود و لحظات خاطرهانگیز زیادی برای هواداران فوتبال رقم میزند. در کتاب به جزئیات بیشتری از مرحلههای زندگی دیوید بکام اشاره شده است.
کتاب به جنبه زندگی شخصی و خانوادگی این فوتبالیست نیز اشاره میکند؛ از توجه زیاد او به خانواده و فرزندان و وقتگذراندن با آنها تا علاقههای شخصیاش مثل مُد و رسانه و کارهای خیر و نظم روزانه زندگی و استمرار در ورزشکردن حتی پس از خداحافظی از زمین سبز فوتبال.
کتاب ویژگیهای بارزی از بکام را به خوانندگان معرفی میکند تا آنها بهدنبال آن ویژگیها در خود باشند و الگوبرداری کنند. مثل تعهد و پشتکار، روحیه کار تیمی و حمایت از دیگران، تمرین زیاد، تسلیمنشدن، یادگرفتن از اشتباهات، مثبت فکر کردن، سبک زندگی سالم در بخشهای تغذیه و ورزش و استراحت و خواب.
احتمالا بسیاری از ما در زمان تماشای بازی فوتبال به شهرت و ثروت و محبوبیت فوتبالیستهای مطرح تیمها غبطه بخوریم یا برایمان این سؤال پیش بیاید که آنها چطور زندگی کردند که به این درجه از موفقیت شغلی رسیدند و کنجکاو شویم که بیشتر درباره زندگی شخصیشان و فعالیتهایشان بدانیم. اگر این کنجکاوی را درخصوص زندگی دیوید بکام دارید، کتاب «زندگینامهی دیوید بکام» میتواند اطلاعات نسبتا خوبی به شما بدهد و در عین حال، برای خودتان هم انگیزهبخش و تشویقکننده باشد؛ البته بخش دوم یعنی انگیزهبخشی بسیار پررنگتر است و متن معطوف به این مسئله نوشته شده است.
در بخشی از متن این کتاب میخوانیم:
زندگی دیوید بکام چیزهای زیادی به ما یاد میدهد؛ از روزهای نخست بازی در پارکهای محلی تا تبدیل شدن به ستارهای درخشان در صحنهی جهانی، داستان او پُر از انگیزه، شادی و یادگیری است.
دیوید کار خود را از کودکی و با توپبازی در محلهاش شروع کرد. او به ما نشان داد که هر ماجرای بزرگی با رویایی ساده آغاز میشود. مهم نیست از کجا شروع میکنید، اگر به رویاهایتان باور داشته باشید، میتوانید خیلی پیشرفت کنید.
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