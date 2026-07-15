به گزارش خبرنگار مهر، منصور کشاورزیان صبح چهارشنبه در همایش «پروژه صلح آبی» که با محوریت پیشگیری از سوانح و تنش آبی ویژه دهیاران و آبداران شهرستانهای سمنان، مهدیشهر و سرخه در محل اداره کل برگزار شد، با قدردانی از اقدامات جمعیت هلالاحمر در اجرای طرح آبرسانی به نقاط محروم، اظهار کرد: با وجود محدودیت منابع مالی، فعالیتهای ارزشمندی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی برای تأمین آب مناطق کمبرخوردار در حال انجام است.
وی با اشاره به بحران جهانی آب افزود: از آغاز هزاره سوم، موضوع کمبود آب به یکی از مهمترین چالشهای جهان تبدیل شده و تغییرات اقلیمی نیز این شرایط را تشدید کرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان با بیان اینکه افزایش هر یک درجه سانتیگراد دما میتواند بین ۲.۵ تا پنج درصد مصرف آب را افزایش دهد، ادامه داد: میانگین بارندگی سالانه کشور نیز از ۲۵۰ میلیمتر به ۲۱۰ میلیمتر کاهش یافته که ضرورت مدیریت علمی منابع آب را دوچندان کرده است.
کشاورزیان، توسعه عملیات آبخیزداری را یکی از مؤثرترین راهکارهای حفظ منابع آبی دانست و تصریح کرد: اجرای طرح آبخیزداری در بالادست چشمه روزیه سمنان، نمونه موفقی از تأثیر این اقدامات است که موجب پایداری منابع و تأمین حدود ۳۲۰ لیتر بر ثانیه آب از این چشمه شده است.
وی همچنین بر اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد و افزود: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد مصرف آب در بخش خانگی به استحمام و شستوشو اختصاص دارد و فرهنگسازی برای مدیریت این بخش میتواند نقش مهمی در کاهش مصرف داشته باشد.
مدیرعامل آبفای استان سمنان توضیح داد: بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله آسفالتهای متخلخل، استفاده از نماهای روشن در ساختمانها و بازچرخانی آب باران را از دیگر راهکارهای سازگاری با تغییرات اقلیمی و مدیریت منابع آب برشمرد.
کشاورزیان در ادامه، دهیاران را حلقه اتصال میان دستگاههای اجرایی و مردم دانست و یادآور شد: حفظ چرخه طبیعی اکوسیستم و بهرهگیری از تجربیات ارزشمند گذشتگان در استفاده از قناتها، باید به عنوان الگویی برای مدیریت منابع آبی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: عبور از تنشهای آبی تنها با پرهیز از نگاههای بخشی، تقویت همکاریها و مشارکت مردم امکانپذیر است و تعامل سازنده میان آبفا و دهیاران در این مسیر ادامه خواهد یافت.
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