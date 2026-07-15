برگزاری پویش «مرهم مهر» هلال احمر استان یزد ویژه اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی اظهار داشت: پویش «مرهم مهر ۵» با هدف جلب مشارکت‌های نقدی و غیرنقدی مردم، خیران و حامیان برای تأمین بخشی از نیازهای دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی مراسم عظیم پیاده‌روی اربعین حسینی امسال و همچنین سایر برنامه‌های سلامت‌محور و بشردوستانه جمعیت هلال احمر در سطح ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود.

وی درباره زمان‌بندی اجرای پویش گفت: پویش «مرهم مهر ۵» در دو مرحله اجرا می‌شود؛ مرحله نخست؛ ویژه اربعین، از ابتدای ماه محرم ۲۶ خرداد ماه آغاز شده است و تا پایان محرم ۲۴ تیرماه ادامه دارد. مرحله دوم؛ ویژه کاروان‌های سلامت، از ابتدای ماه صفر ۲۵ تیرماه آغاز می‌شود و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت و با هدف پشتیبانی از کاروان‌های سلامت و تیم‌های درمانی اعزامی به مناطق محروم و کم‌برخوردار شهری و روستایی اجرا می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد گفت: بخش قابل توجهی از داروهای اهدایی به جمعیت هلال احمر استان یزد از طریق موکب‌های خدمات رسان به زائران اربعین به کشور عراق ارسال و بخش دیگری از این داروها در دیگر رویدادهای بشردوستانه مانند کاروان‌های سلامت در مناطق محروم و کم‌برخوردار و نیز مراسم دهه آخر صفر استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط داروهای اهدایی که مطابق با بخشنامه پویش مرهم مهر ۵ (زائر) است، داروهای یخچالی و داروهایی که دارای شرایط نگهداری در دمای ۱۵ تا ۲۰ درجه نباشد، داروهای مایع، نیمه جامد، اسپری‌ها و شیاف‌ها با بسته بندی باز و نیز قرص‌ها، کپسول‌ها و پرل‌ها نباید به صورت فله‌ای و باز باشد.