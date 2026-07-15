امروز آخرین مهلت انتخاب زمان و محل آزمون ارزیابی و اعطای مدرک قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دارالقرآن الکریم، زمان انتخاب حوزه و برگزاری مرحله دوم (آزمون شفاهی حفظ) در بیست و یکمین دوره آزمونهای تخصصی حافظان قرآن را اعلام کرد. داوطلبان پذیرفتهشده میتوانند از ۱۷ مردادماه نسبت به انتخاب زمان و محل آزمون خود اقدام نمایند.
در راستای برگزاری بیست و یکمین دوره آزمونهای ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، زمانبندی مربوط به مرحله دوم (آزمون شفاهی حفظ) به اطلاع داوطلبان میرسد.
بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، داوطلبان محترم که در مرحله اول آزمون پذیرفته شدهاند، میتوانند از تاریخ ۱۷ تا ۲۴ مردادماه با مراجعه به سامانه اختصاصی آزمون به نشانی Azmoonhefz.telavat.ir ، نسبت به انتخاب زمان و حوزه برگزاری آزمون مرحله دوم (شفاهی حفظ) اقدام نمایند.
آزمون مرحله دوم (شفاهی حفظ)، از تاریخ ۳۱ مردادماه تا ۱۳ شهریورماه در استانهای مختلف برگزار خواهد شد.
از داوطلبان گرامی درخواست میشود جهت اطمینان از ثبت صحیح انتخاب زمان و مکان آزمون، در بازه زمانی مقرر به سامانه مراجعه کنند.
با توجه به اینکه روند ثبت نمرات شرکت کنندگان در آزمون شفاهی و اطلاع از قبولی در همین سامانه انجام میپذیرد، اقدام به موقع ضروری است
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