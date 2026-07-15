تداوم وزش باد شدید و گردوخاک تا پایان هفته در قم/ صدور هشدار سطح زرد

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیشبینیهای هواشناسی برای استان قم اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی، شرایط جوی استان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با آسمانی صاف همراه خواهد بود اما در برخی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع گردوخاک پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان قم افزود: سرعت باد در این مدت بین ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و جهت وزش آن نیز شرقی پیشبینی میشود.
وی بیان کرد: مطابق پیشبینیها، از ساعات پایانی امشب به تدریج از شدت وزش باد کاسته خواهد شد اما طی ساعات روز همچنان شرایط برای وقوع گردوخاک در نقاط مختلف استان مهیاست.
ترابیان ادامه داد: برای روز چهارشنبه، حداقل دمای هوای استان ۲۸ درجه سانتیگراد و حداکثر دما ۴۶ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
وی گفت: شرایط جوی روز پنجشنبه نیز تغییر محسوسی نسبت به روز قبل نخواهد داشت و آسمان صاف همراه با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و گردوخاک در برخی ساعات پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان قم افزود: در روز پنجشنبه نیز باد با جهت شرقی و سرعت ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت خواهد وزید و در ساعات پایانی شب از شدت آن کاسته میشود.
وی خاطرنشان کرد: حداقل دمای پیشبینیشده برای روز پنجشنبه ۲۷ درجه سانتیگراد و حداکثر دما ۴۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.
ترابیان با اشاره به هشدار هواشناسی سطح زرد اظهار کرد: این هشدار با موضوع افزایش تغییرات فشار در سطح زمین صادر شده و از روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه آغاز میشود و تا پایان روز جمعه ۲۶ تیرماه اعتبار دارد.
وی افزود: مخاطره اصلی این سامانه، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شرقی همراه با گردوخاک است و تمامی مناطق استان قم را در بر میگیرد.
پلنگدره خنکترین و جمکران گرمترین نقطه استان بود
کارشناس هواشناسی استان قم در ادامه به دماهای ثبتشده در شبانهروز گذشته اشاره کرد و گفت: پلنگدره با ثبت دمای ۲۳.۲ درجه سانتیگراد، خنکترین نقطه استان در ساعات اولیه روز بوده است.
وی افزود: همچنین جمکران با ثبت دمای ۴۴.۱ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه استان قم در ۲۴ ساعت گذشته به شمار میرود.
قم- کارشناس هواشناسی قم از تداوم وزش باد شدید همراه با گردوخاک در استان تا پایان هفته و صدور هشدار سطح زرد خبر داد.
محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیشبینیهای هواشناسی برای استان قم اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی، شرایط جوی استان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با آسمانی صاف همراه خواهد بود اما در برخی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع گردوخاک پیشبینی میشود.
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