روایت سه سرنوشت در گذر از سقوط ساسانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، اگر قرار باشد میان آرزوی پادشاهی و نجات یک امپراطوری از سقوط و یا پذیرفتن حقیقت، فقط یک انتخاب داشته باشید، چه می‌کنید؟



این رمان شما را به واپسین روزهای ساسانیان می‌برد؛ جایی که شاهزاده‌ای ایرانی رؤیای نشستن بر تخت شاهی را در سر دارد، اما با هجوم اعراب، تمام نقشه‌هایش در یک لحظه فرو می‌ریزد.



در سوی دیگر داستان، دو برادر عرب هرکدام با گذشته، باورها و سرنوشتی متفاوت، در دل خطر با شاهزاده مواجه می‌شوند تا هر سه نفر، هر یک از مسیری که خود انتخاب کرده به امیرالمؤمنین، امام علی علیه‌السلام، برسند.



اما دیدار با حقیقت، برای همه یکسان نیست…

یکی می‌ایستد، یکی می‌گریزد و دیگری از نو متولد می‌شود.



این رمان روایتی است از ترس‌ها، تردیدها، آرزوها و امیدهای انسان؛ از لحظه‌ای که هر آدمی باید تصمیم بگیرد: کجا، کی، چرا و چگونه مسیر زندگی‌اش را تغییر دهد.



این رمان در ۴۶۰صفحه و با قیمت ۹۵۰هزار تومان روانه بازار نشر شده است.