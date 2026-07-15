«کارت نشاط» گامی هوشمندانه برای تحقق عدالت آموزشی در اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی و تبیین پویش ملی «کارت نشاط» با هدف ساماندهی حمایت‌های مردمی و دولتی از دانش‌آموزان کم‌برخوردار، صبح چهارشنبه با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان و جمعی از خیرین مدرسه‌ساز و فعالان اجتماعی در اصفهان برگزار شد.

این طرح که از آن به عنوان یک اقدام نوآورانه در عرصه عدالت آموزشی یاد می‌شود، با رویکردی متفاوت نسبت به شیوه‌های حمایتی گذشته، به دنبال آن است که منابع مالی را به‌صورت هوشمند و متناسب با نیازهای اولویت‌دار دانش‌آموزان هدایت کند تا ضمن افزایش بهره‌وری، کرامت خانواده‌ها در فرآیند دریافت کمک‌ها به‌طور کامل حفظ شود.

حکمرانی هوشمند؛ راهکار اصلی عدالت آموزشی

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، در این نشست ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی خیرین و نهادهای مردمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، اظهار کرد: «کارت نشاط» نه فقط یک ابزار پرداخت، بلکه بستری برای هوشمندسازی عدالت آموزشی است. در این شیوه، کمک‌های مردمی مستقیماً به دست دانش‌آموز و خانواده می‌رسد تا بر اساس اولویت‌بندی نیازهای تحصیلی و معیشتی آنان هزینه شود.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه حفظ کرامت دانش‌آموزان خط قرمز ماست، افزود: «هدف‌گذاری ما در وزارت آموزش‌وپرورش، تبدیل این پویش به یک سامانه ملی حمایت از دانش‌آموزان است تا با حذف ساختارهای واسط و موازی، بیشترین اثرگذاری را در زندگی دانش‌آموزان کم‌برخوردار داشته باشیم.»

وی از تخصیص ۵ میلیارد تومان اعتبار از سوی این وزارتخانه به «کارت نشاط» در مرحله نخست خبر داد و اعلام کرد که در این طرح ۴۵ هزار دانش‌آموز کم‌برخوردار در استان اصفهان تحت پوشش حمایت‌های هدفمند قرار خواهند گرفت.

سرمایه‌گذاری برای آینده؛ نگاه استاندار اصفهان به طرح «کارت نشاط»

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار، سرمایه‌گذاری استراتژیک برای توسعه پایدار استان و کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: هر اقدامی که در مسیر عدالت آموزشی برداشته شود، مستقیماً به تقویت امید اجتماعی و کاهش فاصله‌های آموزشی منجر می‌شود.

وی افزود: «کارت نشاط» یک الگوی موفق از حکمرانی هوشمند و مشارکت‌محور است که با استفاده از ظرفیت‌های فناوری، سرعت خدمت‌رسانی را افزایش و اتلاف منابع را به حداقل می‌رساند.

جمالی‌نژاد با اشاره به ضرورت تداوم این مسیر افزود: استانداری اصفهان تمام ظرفیت‌های استانی، اقتصادی و اجتماعی را برای پشتیبانی از این پویش به کار خواهد گرفت. هدف ما این است که «کارت نشاط» فراتر از یک طرح مقطعی، به یک نظام حمایتی پویا و پایدار در تمامی شهرستان‌های استان تبدیل شود تا هیچ دانش‌آموزی در مسیر رشد و تعالی خود، به دلیل مشکلات مالی با بن‌بست مواجه نشود.

مشارکت خیرین؛ فراتر از مرزهای جغرافیایی

در حاشیه این مراسم، جلوه‌های زیبایی از همیاری و نوع‌دوستی رقم خورد. خیرین نیک‌اندیش با استقبال از این طرح، مبالغ قابل توجهی را برای حمایت از دانش‌آموزان استان‌های اصفهان و همچنین دانش‌آموزان مناطق محروم سیستان‌وبلوچستان اختصاص دادند. تعهد برخی از این خیرین برای پوشش کامل تمامی دانش‌آموزانِ مناطق هدف، نشان از استقبال عمومی از رویکردهای هوشمندانه در حوزه خیریه دارد.

این گزارش حاکی است، اجرای موفق این پویش در اصفهان می‌تواند به عنوان پایلوت و الگویی برای سایر استان‌های کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد و نویدبخشِ دورانی نوین در حمایت‌های اجتماعی و آموزشی در نظام آموزش‌وپرورش باشد.