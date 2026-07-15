به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، همزمان با تلاش شبانهروزی تیمهای فنی برای عرضه سایر خدمات بانکی باقیمانده، سود سپردههای بلندمدت، مربوط به دوران اختلال سامانهها به حساب مشتریان واریز شد.
این اقدام در راستای بازگشت سامانهها به چرخه خدمترسانی مطلوب و قدردانی شایسته از شکیبایی و همراهی شهروندان انجام شده و نشاندهنده این باور همیشگی و راسخ در بانک صادرات ایران است که بیش از ۷ دهه اعتماد ارزشمند مشتریان، مهمترین پشتوانه برای عبور از چالشها و گرانبهاترین دارایی در مسیر تکرار موفقیتهاست.
به دنبال رفع عمده محدودیتها در استفاده از سامانههای بانک صادرات ایران، سود سپردههای بلندمدت به حساب مشتریان واریز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، همزمان با تلاش شبانهروزی تیمهای فنی برای عرضه سایر خدمات بانکی باقیمانده، سود سپردههای بلندمدت، مربوط به دوران اختلال سامانهها به حساب مشتریان واریز شد.
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