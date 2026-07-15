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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

واریز سود سپرده‌ها به حساب مشتریان بانک صادرات ایران

واریز سود سپرده‌ها به حساب مشتریان بانک صادرات ایران

به دنبال رفع عمده محدودیت‌ها در استفاده از سامانه‌های بانک صادرات ایران، سود سپرده‌های بلندمدت به حساب مشتریان واریز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، همزمان با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های فنی برای عرضه سایر خدمات بانکی باقی‌مانده، سود سپرده‌های بلندمدت، مربوط به دوران اختلال سامانه‌ها به حساب مشتریان واریز شد.

این اقدام در راستای بازگشت سامانه‌ها به چرخه خدمت‌رسانی مطلوب و قدردانی شایسته از شکیبایی و همراهی شهروندان انجام شده و نشاندهنده این باور همیشگی و راسخ در بانک صادرات ایران است که بیش از ۷ دهه اعتماد ارزشمند مشتریان، مهم‌ترین پشتوانه برای عبور از چالش‌ها و گرانبهاترین دارایی در مسیر تکرار موفقیت‌هاست.

کد مطلب 6888534

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      8 2
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      برای من واریز نشده
    • محسن IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      8 0
      پاسخ
      تااین ساعت هیچ سودی نریخته اند لطفا دروغ ننوسید!
    • پژمان IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      6 0
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      لطفا اول تحقیق کنید بعدا گزارش کنید برای هیچکس واریز نشده صرفا مبلغ ناچیزی بعنوان عذرخواهی و وفاداری به بانک صادرات !!! واریز شده
    • محسن IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      2 0
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      پیامک تلفنی بانک صادرات یک ماه است کار نمی ‌کند لطفا پیگیری نمایید.
    • عزیز IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      2 0
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      هیچ پولی واریز نشده همونطور که دوستان گفتن از ۲۳ خرداد انتقال ها انجام نشده من حساب مقصدم بانک ملته و حساب مبدا صادرات ببین چطور وقتی تو این بانکم حساب نداریم مشکلاتش پاپیچ ما هم میشه خسته شدیم
    • IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
      2 0
      پاسخ
      سود بانک صادرات برای من واریز نشده

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