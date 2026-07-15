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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۱

هشدار نارنجی برای دریای مازندران

هشدار نارنجی برای دریای مازندران

ساری - هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی درباره افزایش سرعت وزش باد و مواج شدن دریای خزر اعلام کرد تمامی فعالیت‌های گردشگری دریایی تا جمعه متوقف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تقویت جریانات شمالی، دریای خزر در محدوده سواحل استان مازندران از بامداد چهارشنبه تا ظهر جمعه مواج و همراه با وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی شده است.

بر اساس هشدار صادر شده از سوی هواشناسی، افزایش ارتفاع موج در مناطق ساحلی و دور از ساحل، احتمال بروز مخاطرات دریایی را افزایش داده و به همین دلیل تمامی فعالیت‌های تفریحی و گردشگری دریایی، شنا، قایق‌رانی، صیادی و تردد شناورهای سبک در این بازه زمانی ممنوع اعلام شده است.

در این هشدار نسبت به خطر غرق شدن شناگران، آسیب به قایق‌ها و شناورهای گردشگری، اختلال در فعالیت‌های صیادی، ورود و خروج شناورها از بنادر، فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و همچنین اختلال در تردد شناورهای بزرگ هشدار داده شده است.

همچنین به فعالان حوزه دریایی و دریانوردان توصیه شده است تا پایان زمان اعتبار این هشدار از هرگونه فعالیت غیرضروری در دریا خودداری کرده و در تردد شناورهای بزرگ نیز احتیاط لازم را رعایت کنند.

کد مطلب 6888545

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