هشدار نارنجی برای دریای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تقویت جریانات شمالی، دریای خزر در محدوده سواحل استان مازندران از بامداد چهارشنبه تا ظهر جمعه مواج و همراه با وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی شده است.

بر اساس هشدار صادر شده از سوی هواشناسی، افزایش ارتفاع موج در مناطق ساحلی و دور از ساحل، احتمال بروز مخاطرات دریایی را افزایش داده و به همین دلیل تمامی فعالیت‌های تفریحی و گردشگری دریایی، شنا، قایق‌رانی، صیادی و تردد شناورهای سبک در این بازه زمانی ممنوع اعلام شده است.

در این هشدار نسبت به خطر غرق شدن شناگران، آسیب به قایق‌ها و شناورهای گردشگری، اختلال در فعالیت‌های صیادی، ورود و خروج شناورها از بنادر، فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و همچنین اختلال در تردد شناورهای بزرگ هشدار داده شده است.

همچنین به فعالان حوزه دریایی و دریانوردان توصیه شده است تا پایان زمان اعتبار این هشدار از هرگونه فعالیت غیرضروری در دریا خودداری کرده و در تردد شناورهای بزرگ نیز احتیاط لازم را رعایت کنند.