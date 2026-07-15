جانشین فرمانده انتظامی کرمانشاه به درجه سرتیپ دومی ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ارتقا و اهدای درجه جمعی از مدیران ارشد انتظامی کشور با حضور فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیئت رئیسه فراجا برگزار شد.

در این مراسم، فرزاد اکبری، جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، با تصویب فرمانده معظم کل قوا، مفتخر به دریافت درجه سرتیپ دومی شد و درجه خود را از دستان سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل فراجا، دریافت کرد.

در حکم ارتقای درجه وی، این ارتقا نشانه‌ای از شایستگی، توانمندی، مدیریت و تعهد اسلامی وی عنوان شده و برای ادامه خدمت در مسیر تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران آرزوی توفیق شده است.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این حکم، ضمن تبریک ارتقای درجه، برای سردار اکبری سلامتی، موفقیت و توفیق روزافزون در انجام مأموریت‌های محوله در سایه عنایات الهی و تحت رهبری فرمانده معظم کل قوا مسئلت کرده است.

مراسم ارتقای درجه مدیران انتظامی کشور با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان ارشد فراجا برگزار شد و شماری از مدیران انتظامی کشور در این آیین درجات جدید خود را دریافت کردند.