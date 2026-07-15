آغاز نمایشگاه «بقا» در خورشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای رویداد، نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی «بقا»، ساعت ۱۶ روز جمعه، ۲۶ تیر ۱۴۰۵، به کیوریتوری آیناز زارعی نقاش و مدیر گروه هنری آیتیست در گالری خورشید آغاز به کار می‌کند.

در این نمایشگاه، ۳۱ هنرمند به نام‌های احمد دستبند، افروزه گلشن خواص، الناز بدیعی، الهه عباس زاده، ام لیلا لشکری، آتوسا آبسالان، پانیذ راعی، پریا جهانبان، تارا افشار، حبیب الله بحرینی، حسین خائف، حسین دهقان منشادی، حسین سیدی، زهرا نصرالهی فر، ستاره شعبانی، ستایش اکبری گیلده، سوسن صحرائی، سیاوش پور محمد دموچالی، شکیلا غفاری قهفرخی، صبا محمودزاده، غزاله فرهنگ، ماهسیما طالب لو، مرجان سجادی، مریم شکوهی، مژگان رفیعی نژاد، مهرگان علائی جوردهی، مهلا قصبه، مونا طاوسی، نسیم ابطحی، هانیه آذرمی، هدیه حیدریان، ۴۸ اثر خودشان در زمینه هنرهای تجسمی را به نمایش می‌گذارند.

علاقه‌مندان به هنر می‌توانند برای تماشای آثار هنرمندان از ۲۶ تا ۲۹ تیر، از ساعت ۱۶ تا ۱۹ به گالری خورشید واقع در بلوار آفریقا، کوچه تور، پلاک ۷۰، طبقه یک، واحد یک مراجعه کنند.