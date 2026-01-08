«حکایت» ۳۵ هنرمند روی دیوارهای گالری خورشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای رویداد، نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی «حکایت»، ساعت ۱۶ روز جمعه، ۱۹ دی ۱۴۰۴، به کیوریتوری آیناز زارعی نقاش و مدیر گروه هنری آیتیست در گالری خورشید افتتاح می‌شود.

در «حکایت»، ۳۵ هنرمند به نام‌های النا محمدی، امیر قره حسنلو، ایمان الهی، آتوسا آبسالان، آسیه شامخی، پریا مجیدی، تارا کاوندی، روسانا ایده لویی، زهرا عبداله پور، زهرا عبدالوند، زینب ساسانی، ژینا صالحی، سونیا نبی زاده شانجانی، سیاوش پورمحمد دموچالی، شاهین احسانی مقدم، فاطمه ابوالفتحی، فاطمه جعفری نجفی، فاطمه نانسائی، فاطمه هاشم زاده، فائزه شریفیان، فرشته سلیمانی نیسیانی، کهربا قره حسنلو، مرضیه کلافچی، محبوبه بیدل، محدثه فاطمی، مهناز شبیری، مینا گرایلی فومشکنار، نرگس تارین، نسترن عابدی، نسرین سهندپور، نسیم ذوالانواری، نسیم گرجی ماهفروجکی، نیلوفر نذری دوست، هانا حاجیان ثانی، یگانه جعفری، ۶۱ اثر خودشان در زمینه هنرهای تجسمی را به نمایش می‌گذارند.

علاقه‌مندان به هنر می‌توانند برای تماشای آثار هنرمندان از روز جمعه ۱۹ تا روز دوشنبه ۲۲ دی، از ساعت ۱۶ تا ۱۹ به گالری خورشید واقع در بلوار آفریقا، کوچه تور، پلاک ۷۰، طبقه یک، واحد یک مراجعه کنند.