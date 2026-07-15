امشب آخرین فرصت دریافت کارت آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور بر ضرورت مطالعه دقیق اطلاعیه‌ آزمون‌ ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته‌ سال‌ ۱۴۰۵ و درج دقیق معدل دوره کارشناسی تأکید کرد.

کریمیان افزود: تاکنون ۴۸۰ هزار نفر کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ را دریافت کردند و باجه های رفع نقص کارت امروز در ۱۶۵ شهرستان محل برگزاری آزمون آماده پاسخگویی هستند.

وی گفت: کارت شرکت در آزمون حاوی اطلاعات ثبت‌نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون متقاضیان از روز دوشنبه ۲۲ تیر ماه بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است و داوطلبان تا ساعت ۲۴ امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه فرصت دریافت کارت دارند. متقاضیان لازم است بر اساس مشخصات شناسنامه‌ای و ثبت‌نامی نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.

مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد: ضرورت دارد داوطلبان هرچه سریعتر نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و درصورت نیاز برای ویرایش و رفع نقص کارت با توجه به مفاد اطلاعیه‌های دریافت کارت که در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، اقدام کنند.

وی با اشاره به شرایط و ضوابط حضور در جلسه آزمون تأکید کرد: برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است و از ورود به جلسه متقاضیانی که یکی از مدارک مذکور را همراه نداشته باشند جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد: متقاضیان حتماً نسبت به کنترل معدل اعلامی و معدل واقعی خود اقدام کنند و توجه کنند که در سنوات گذشته نسبت به لغو قبولی متقاضیان دارای مغایرت معدل، حتی در حد چند صدم نمره نیز اقدام شده است.

وی یادآور شد: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۵ و صبح روز جمعه ۲۶ تیرماه سال جاری در ۱۶۵ شهرستان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.