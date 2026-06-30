احسان ملک‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تردد کامیون‌ها در مرزهای کشور اظهار کرد: براساس آخرین اطلاعات، تا پایان روز ۲۷ خردادماه، حدود ۳۷۰۰ دستگاه کامیون در مرز بازرگان منتظر خروج از کشور هستند و متأسفانه ایستایی در این مرز به حدود ۲۰ روز رسیده است.

وی افزود: همچنان با مشکلات مرزی مواجه هستیم که می‌توان آنها را به دو بخش تقسیم کرد. بخشی از این مشکلات داخلی است؛ هرچند متولیان تجارت خارجی از جمله گمرک، سازمان راهداری و سایر دستگاه‌های مسئول در تلاش هستند تا روند عبور و مرور را تسهیل کنند، اما همچنان برخی موانع وجود دارد.

ملک‌زاده بیان کرد: بخش دیگری از مشکلات به طرف مقابل در کشور ترکیه بازمی‌گردد. به هر حال ظرفیت پذیرش کامیون‌ها در مرزهای ترکیه محدود است و همین محدودیت باعث طولانی شدن صف کامیون‌ها در مرز بازرگان و افزایش ایستایی ناوگان می‌شود.

وی ادامه داد: این ایستایی طولانی تنها محدود به مرز بازرگان نیست، بلکه بر سایر مرزهای کشور نیز تأثیر گذاشته و موجب افزایش تراکم در مرزهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان، نخجوان و همچنین مرزهای سرو و رازی با ترکیه شده است؛ در نتیجه این شرایط، بخش قابل توجهی از ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی کشور عملاً زمین‌گیر شده و این موضوع بر روند صادرات و واردات کالا تأثیر منفی گذاشته است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کالاهای باقی‌مانده در پاکستان و امارات نیز گفت: این کالاها همچنان در بنادر و محل‌هایی که به ناچار تخلیه شده بودند، باقی مانده‌اند. البته تلاش شده است بخشی از این کالاها به‌صورت محدود به کشور منتقل شوند.

وی تاکید کرد: امیدواریم با تفاهم‌نامه‌ای که به‌زودی امضا خواهد شد و همچنین ایجاد گشایش در مسیر حمل‌ونقل دریایی، امکان انتقال سریع‌تر این کالاها به داخل کشور فراهم شود؛ حتی اگر تنها یک کانتینر از این محموله‌ها باقی مانده باشد، باید در نهایت به داخل کشور منتقل شود. هدف ما این است که با ایجاد یک مسیر اجرایی مناسب، کالاها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه به کشور بازگردند.

ملک‌زاده درباره وضعیت کشنده‌ها و کامیون‌های وارداتی ایران در ترکیه نیز اظهار کرد: در همه کشورها، کالاهایی که برای مدت طولانی در انبارهای گمرک باقی بمانند، پس از طی مهلت قانونی در معرض متروکه شدن قرار می‌گیرند؛ این موضوع چه در ایران، چه در پاکستان و چه در ترکیه وجود دارد؛ بنابراین هر کالایی که مدت توقف آن در گمرکات طولانی شود، با خطر متروکه شدن مواجه خواهد شد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران در پایان خاطرنشان کرد: دلایل مختلفی موجب توقف این ناوگان شده است؛ از نداشتن ثبت سفارش معتبر گرفته تا نداشتن قبض انبار معتبر، اگر این کشنده‌ها و کامیون‌های وارداتی بتوانند وارد کشور شوند، بدون تردید بخشی از نیاز نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای را تأمین خواهند کرد و در نهایت به تقویت ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی کشور در حوزه صادرات و واردات کالا کمک می‌کنند.