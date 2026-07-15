برگزاری آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگارمهر، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها اعلام کرد، به منظور پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی و تقویت پیوند میان جامعه علمی و رهبری، آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) برگزار خواهد شد.
در این مراسم که همزمان با اعلام بیعت جامعه دانشگاهی با رهبری معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) برگزار میگردد، جمعی از مسئولان فعلی و پیشین آموزش عالی، رؤسای دانشگاهها، نخبگان، اساتید و دانشجویان حضور خواهند داشت.
این آیین که قرار است از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰ در مسجد دانشگاه تهران برگزار شود و فرصتی برای تجدید میثاق خانواده بزرگ دانشگاهی با آرمانهای انقلاب اسلامی و تأکید بر استمرار راه امام شهید انقلاب خواهد بود.
نظر شما