به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد خاتمی ظهر امروز یکشنبه در مراسم بزرگداشت امام شهید امت و آقای شهید ایران که با حضور باشکوه اقشار مختلف مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار خرمآباد در مصلی بزرگ الغدیر برگزار شد، با تسلیت شهادت امام شهید و جمعی از فرماندهان و شهدای مقاومت، اظهار داشت: ملت ایران باوجود داغی بزرگ، همچنان باصلابت، استوار و پایبند به آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاده است و خون شهیدان ضامن تداوم این انقلاب خواهد بود.
تجدید بیعت مردم با آرمانهای امامین انقلاب در تشییع رهبر شهید
وی با اشاره به حضور کمنظیر مردم در آیینهای تشییع و بزرگداشت امام شهید و خانواده مکرم ایشان در شهرهای تهران، قم، مشهد، نجف، کربلا، این حضور را یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی تاریخ معاصر دانست و گفت: رسانهها و تحلیلگران داخلی و خارجی از این مراسم با عنوان بزرگترین تشییع تاریخ، رفراندوم مردمی در حمایت از نظام اسلامی و نمایش عظیم اقتدار ملت ایران یاد کردند؛ حضوری که تمامی تبلیغات دشمنان درباره فاصلهگرفتن مردم از انقلاب را بیاثر ساخت.
امامجمعه موقت تهران با بیان اینکه این حماسه چند پیام مهم برای جهان داشت، افزود: نخستین پیام، تجدید بیعت ملت ایران با آرمانهای امامین انقلاب و اثبات استحکام پیوند مردم با ولایتفقیه بود. پیام دوم، زنده نگهداشتن مطالبه انتقام از عاملان جنایتها علیه ملت ایران و جبهه مقاومت بود؛ مطالبهای که ریشه در آموزههای قرآن کریم، روایات اسلامی و حق مشروع ملتها برای مقابله با ظلم دارد و هرگز یک احساس زودگذر نیست.
مردم لرستان همواره در بزنگاههای تاریخی در صف نخست انقلاب و ولایت بودهاند
آیتالله خاتمی، تأکید کرد: جبهه مقاومت با این حضورهای عظیم مردمی روحی تازه گرفت و ملت ایران بار دیگر نشان داد که در دفاع از آرمانهای اسلام، انقلاب و خون شهیدان متحد و استوار است و تهدیدها و فشارهای دشمنان هرگز در اراده این ملت خللی ایجاد نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه مراسم بزرگداشت امام شهید در حقیقت مراسم تجدید بیعت با آرمانهای ایشان است، تصریح کرد: مهمترین میراث امام شهید، حفظ وحدت حول محور ولایتفقیه است و وحدت واقعی تنها در سایه تبعیت عملی از رهنمودهای ولیفقیه معنا پیدا میکند.
عضو فقهای شورای نگهبان، گفت: آنچه ولیفقیه پس از بررسیهای کارشناسی بهعنوان مسیر کشور ترسیم میکند، باید با اطاعت عملی مسئولان و مردم همراه باشد و رمز اقتدار و انسجام ملت ایران، ولایتمداری و حرکت در مسیر رهبری است.
آیتالله خاتمی، با قدردانی از مردم ولایتمدار لرستان و خرمآباد، حضور پرشور آنان در مراسمهای اخیر را نشانه ایمان، بصیرت و وفاداری به انقلاب اسلامی دانست و گفت: مردم لرستان همواره در بزنگاههای تاریخی در صف نخست دفاع از اسلام، انقلاب و ولایت قرار داشتهاند و امروز نیز با همان روحیه حسینی و عاشورایی، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای امام شهید و ولایتفقیه به نمایش گذاشتند.
لرستان شایسته توسعه و آبادانی است
وی با اشاره به همراهی و همدلی نماینده ولیفقیه، استاندار و دیگر مسئولان استان، این همدلی را زمینهساز پیشرفت و آبادانی لرستان دانست و تأکید کرد: لرستان باوجود برخورداری از ظرفیتهای فراوان، شایسته توسعه، آبادانی و بهرهمندی از امکانات بیشتر است و با تداوم این وحدت و همافزایی، آیندهای روشن در انتظار این استان خواهد بود.
امامجمعه موقت تهران در ادامه، حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع و بزرگداشت را عامل تقویت روحیه جبهه مقاومت دانست و تصریح کرد: این حضور باشکوه، پیام روشنی برای دشمنان اسلام و انقلاب داشت و نشان داد ملت ایران در دفاع از ارزشهای دینی، استقلال کشور و خون شهیدان، متحد، مقاوم و استوار ایستاده است.
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