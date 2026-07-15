به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی صبح چهارشنبه در آیین افتتاح جشنواره فرهنگی ورزشی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ویژه کارکنان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور که در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس در قم برگزار شد، با قدردانی از تلاش مجموعه برگزارکنندگان این رویداد، اظهار کرد: برگزاری این جشنواره در شرایط کنونی کشور، نماد پویایی، امید و استمرار خدمت در مجموعه نوسازی مدارس است و همه همکاران باید با روحیه‌ای مضاعف مسیر خدمت به نظام تعلیم و تربیت را ادامه دهند.



وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، امام شهید، شهدای انقلاب، جنگ هشت ساله و جنگ اخیر و شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، افزود: استقلالی که امروز در کشور برقرار است، حاصل جانفشانی انسان‌های بزرگی است که برای عزت و اقتدار ایران اسلامی از جان خود گذشتند و نباید هیچ‌گاه این مجاهدت‌ها از یادها برود.



رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تصریح کرد: استمرار حرکت کشور در مسیر پیشرفت، مرهون هدایت‌های رهبر شهید انقلاب و ایستادگی ملت ایران است و همه دستگاه‌ها وظیفه دارند مأموریت‌های خود را با قوت و جدیت دنبال کنند.



وی همچنین از مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان قم و مجموعه همکاران این اداره کل به دلیل میزبانی این رویداد ملی قدردانی کرد و گفت: استان قم در حالی مسئولیت برگزاری این جشنواره را پذیرفت که تنها چند روز قبل نیز میزبان جمع زیادی از خانواده‌ها و شرکت‌کنندگان در آیین تشییع رهبر شهید در قم بود و این موضوع نشان‌دهنده روحیه جهادی و تلاش شبانه‌روزی همکاران این استان است.



خان‌محمدی با بیان اینکه نام این جشنواره به نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی مزین شده است، اظهار کرد: فلسفه اصلی برگزاری این برنامه صرفاً انجام مسابقات ورزشی نیست، بلکه مهم‌ترین هدف آن، تجدید عهد با آرمان‌های امام راحل و رهبر شهید و شهدا و الگو گرفتن از مکتب شهید سلیمانی در عرصه خدمت، ایثار و مسئولیت‌پذیری است.



وی افزود: شهید سلیمانی با مجاهدت‌های خود امنیت را برای ملت ایران به ارمغان آورد و امروز وظیفه همه ما این است که راه و منش این شهید بزرگوار را در عرصه‌های مختلف ادامه دهیم و اجازه ندهیم یاد و نام شهدا در میان نسل‌های آینده کمرنگ شود.



معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: کشور در مقطع حساسی قرار دارد و ممکن است روزهای دشوارتری نیز پیش‌رو باشد اما تجربه نشان داده است که در دل هر تهدید، فرصت‌هایی برای پیشرفت و تعالی نهفته است و باید با تکیه بر همین نگاه، مأموریت‌های خود را با قدرت دنبال کنیم.



وی خاطرنشان کرد: توصیه رهبر معظم انقلاب بر عادی‌سازی فعالیت‌ها و استمرار خدمت، نشان می‌دهد که کشور باید با حفظ آمادگی، مسیر توسعه و خدمت‌رسانی را بدون وقفه ادامه دهد و همه دستگاه‌ها نیز باید در همین مسیر حرکت کنند.



رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به ضرورت آمادگی مجموعه آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: همه ظرفیت‌های سازمان باید برای برگزاری باشکوه بازگشایی مدارس در مهرماه بسیج شود و هیچ عاملی نباید موجب اختلال در روند بازگشایی مدارس شود.



وی افزود: در نشست‌های مختلف، موضوع آمادگی مدارس برای سال تحصیلی جدید به طور مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد و دشمن نیز تلاش می‌کند روند آموزش را با چالش مواجه سازد اما مجموعه آموزش و پرورش مصمم است با برنامه‌ریزی دقیق، سال تحصیلی را با اقتدار آغاز کند.



خان‌محمدی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور درباره ضرورت افزایش تلاش و خدمت‌رسانی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به روحیه استقامت نیاز داریم زیرا استقامت مرحله‌ای فراتر از مقاومت است و در شرایط دشوار، علاوه بر توان جسمی، اراده، اندیشه و عزم انسان را برای ادامه مسیر به میدان می‌آورد.



وی ادامه داد: تا آغاز مهرماه مسئولیت‌های سنگینی بر عهده مجموعه نوسازی مدارس قرار دارد و تکمیل پروژه‌های عمرانی، تجهیز مدارس، آماده‌سازی فضاهای آموزشی و انجام تعمیرات از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود.



خان‌محمدی با اشاره به حضور کارکنان استان‌های مختلف کشور در این جشنواره بیان کرد: این گردهمایی علاوه بر رقابت‌های ورزشی، فرصت مناسبی برای انتقال تجربیات، هم‌اندیشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل میان همکاران سراسر کشور فراهم کرده است.



وی افزود: انتظار می‌رود شرکت‌کنندگان ضمن حضور فعال در مسابقات، از این فرصت برای تبادل تجربه‌های موفق و ارائه راهکارهای مؤثر در حوزه نوسازی و تجهیز مدارس نیز استفاده کنند.



رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به حضور خانواده معظم سپهبد شهید امیر موسوی در این مراسم گفت: حضور پدر شهید والامقام سپهبد موسوی و همچنین مسئولان دستگاه‌های مختلف در این برنامه، بیانگر جایگاه ارزشمند مجموعه نوسازی مدارس و اهمیت فعالیت‌های این سازمان در کشور است.



وی همچنین یاد شهدای مدرسه مینا و تلاش همکاران استان هرمزگان در امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را گرامی داشت و اظهار کرد: فداکاری‌های همکاران در شرایط دشوار باید همواره مورد توجه قرار گیرد و این روحیه ایثار، سرمایه ارزشمند مجموعه آموزش و پرورش است.



خان‌محمدی در پایان با آرزوی موفقیت برای شرکت‌کنندگان در این جشنواره گفت: امیدواریم همکاران پس از پایان این رقابت‌ها با روحیه‌ای تازه، نشاط بیشتر و انگیزه مضاعف به استان‌های خود بازگردند و با تمام توان برای تحقق برنامه‌های پیش‌رو، به‌ویژه آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید، تلاش کنند.