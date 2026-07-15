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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

دشمن به‌دنبال اختلال در آغاز سال تحصیلی است/بازگشایی مدارس در اولویت

دشمن به‌دنبال اختلال در آغاز سال تحصیلی است/بازگشایی مدارس در اولویت

قم-رییس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور با تأکید بر اینکه دشمن به‌دنبال ایجاد اختلال در آغاز سال تحصیلی است، گفت:همه ظرفیت‌ها را جهت آماده‌سازی فضاهای آموزشی تا مهر به کار می گیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی صبح چهارشنبه در آیین افتتاح جشنواره فرهنگی ورزشی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ویژه کارکنان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور که در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس در قم برگزار شد، با قدردانی از تلاش مجموعه برگزارکنندگان این رویداد، اظهار کرد: برگزاری این جشنواره در شرایط کنونی کشور، نماد پویایی، امید و استمرار خدمت در مجموعه نوسازی مدارس است و همه همکاران باید با روحیه‌ای مضاعف مسیر خدمت به نظام تعلیم و تربیت را ادامه دهند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، امام شهید، شهدای انقلاب، جنگ هشت ساله و جنگ اخیر و شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، افزود: استقلالی که امروز در کشور برقرار است، حاصل جانفشانی انسان‌های بزرگی است که برای عزت و اقتدار ایران اسلامی از جان خود گذشتند و نباید هیچ‌گاه این مجاهدت‌ها از یادها برود.

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تصریح کرد: استمرار حرکت کشور در مسیر پیشرفت، مرهون هدایت‌های رهبر شهید انقلاب و ایستادگی ملت ایران است و همه دستگاه‌ها وظیفه دارند مأموریت‌های خود را با قوت و جدیت دنبال کنند.

وی همچنین از مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان قم و مجموعه همکاران این اداره کل به دلیل میزبانی این رویداد ملی قدردانی کرد و گفت: استان قم در حالی مسئولیت برگزاری این جشنواره را پذیرفت که تنها چند روز قبل نیز میزبان جمع زیادی از خانواده‌ها و شرکت‌کنندگان در آیین تشییع رهبر شهید در قم بود و این موضوع نشان‌دهنده روحیه جهادی و تلاش شبانه‌روزی همکاران این استان است.

خان‌محمدی با بیان اینکه نام این جشنواره به نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی مزین شده است، اظهار کرد: فلسفه اصلی برگزاری این برنامه صرفاً انجام مسابقات ورزشی نیست، بلکه مهم‌ترین هدف آن، تجدید عهد با آرمان‌های امام راحل و رهبر شهید و شهدا و الگو گرفتن از مکتب شهید سلیمانی در عرصه خدمت، ایثار و مسئولیت‌پذیری است.

وی افزود: شهید سلیمانی با مجاهدت‌های خود امنیت را برای ملت ایران به ارمغان آورد و امروز وظیفه همه ما این است که راه و منش این شهید بزرگوار را در عرصه‌های مختلف ادامه دهیم و اجازه ندهیم یاد و نام شهدا در میان نسل‌های آینده کمرنگ شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: کشور در مقطع حساسی قرار دارد و ممکن است روزهای دشوارتری نیز پیش‌رو باشد اما تجربه نشان داده است که در دل هر تهدید، فرصت‌هایی برای پیشرفت و تعالی نهفته است و باید با تکیه بر همین نگاه، مأموریت‌های خود را با قدرت دنبال کنیم.

وی خاطرنشان کرد: توصیه رهبر معظم انقلاب بر عادی‌سازی فعالیت‌ها و استمرار خدمت، نشان می‌دهد که کشور باید با حفظ آمادگی، مسیر توسعه و خدمت‌رسانی را بدون وقفه ادامه دهد و همه دستگاه‌ها نیز باید در همین مسیر حرکت کنند.

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به ضرورت آمادگی مجموعه آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: همه ظرفیت‌های سازمان باید برای برگزاری باشکوه بازگشایی مدارس در مهرماه بسیج شود و هیچ عاملی نباید موجب اختلال در روند بازگشایی مدارس شود.

وی افزود: در نشست‌های مختلف، موضوع آمادگی مدارس برای سال تحصیلی جدید به طور مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد و دشمن نیز تلاش می‌کند روند آموزش را با چالش مواجه سازد اما مجموعه آموزش و پرورش مصمم است با برنامه‌ریزی دقیق، سال تحصیلی را با اقتدار آغاز کند.

خان‌محمدی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور درباره ضرورت افزایش تلاش و خدمت‌رسانی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به روحیه استقامت نیاز داریم زیرا استقامت مرحله‌ای فراتر از مقاومت است و در شرایط دشوار، علاوه بر توان جسمی، اراده، اندیشه و عزم انسان را برای ادامه مسیر به میدان می‌آورد.

وی ادامه داد: تا آغاز مهرماه مسئولیت‌های سنگینی بر عهده مجموعه نوسازی مدارس قرار دارد و تکمیل پروژه‌های عمرانی، تجهیز مدارس، آماده‌سازی فضاهای آموزشی و انجام تعمیرات از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود.

خان‌محمدی با اشاره به حضور کارکنان استان‌های مختلف کشور در این جشنواره بیان کرد: این گردهمایی علاوه بر رقابت‌های ورزشی، فرصت مناسبی برای انتقال تجربیات، هم‌اندیشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل میان همکاران سراسر کشور فراهم کرده است.

وی افزود: انتظار می‌رود شرکت‌کنندگان ضمن حضور فعال در مسابقات، از این فرصت برای تبادل تجربه‌های موفق و ارائه راهکارهای مؤثر در حوزه نوسازی و تجهیز مدارس نیز استفاده کنند.

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به حضور خانواده معظم سپهبد شهید امیر موسوی در این مراسم گفت: حضور پدر شهید والامقام سپهبد موسوی و همچنین مسئولان دستگاه‌های مختلف در این برنامه، بیانگر جایگاه ارزشمند مجموعه نوسازی مدارس و اهمیت فعالیت‌های این سازمان در کشور است.

وی همچنین یاد شهدای مدرسه مینا و تلاش همکاران استان هرمزگان در امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را گرامی داشت و اظهار کرد: فداکاری‌های همکاران در شرایط دشوار باید همواره مورد توجه قرار گیرد و این روحیه ایثار، سرمایه ارزشمند مجموعه آموزش و پرورش است.

خان‌محمدی در پایان با آرزوی موفقیت برای شرکت‌کنندگان در این جشنواره گفت: امیدواریم همکاران پس از پایان این رقابت‌ها با روحیه‌ای تازه، نشاط بیشتر و انگیزه مضاعف به استان‌های خود بازگردند و با تمام توان برای تحقق برنامه‌های پیش‌رو، به‌ویژه آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید، تلاش کنند.

کد مطلب 6888752

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