خدمات بهزیستی به جامعه معلولان کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی ظهر چهارشنبه در نشست توزیع لوازم توانبخشی بین مددجویان بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد، با قدردانی از مسئولان، خیران و دست‌اندرکاران بهزیستی، اظهار کرد: خدمت به افراد دارای معلولیت و اقشار آسیب‌پذیر یک وظیفه دینی، انسانی و انقلابی است و همه مسئولان باید برای رفع مشکلات این قشر تلاش کنند.

وی با بیان اینکه افراد دارای معلولیت با شرایط سختی در زندگی مواجه هستند، افزود: همه دستگاه‌ها و مسئولان در قبال این جامعه مسئولیت دارند و آموزه‌های دینی نیز بر حمایت از این قشر و تلاش برای کاهش مشکلات آنان تأکید کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به خدمات نظام جمهوری اسلامی در حوزه بهزیستی، تصریح کرد: هرچند اقدامات ارزشمندی انجام شده است، اما این خدمات پاسخگوی همه نیازهای جامعه هدف نیست.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به تأمین مسکن افراد دارای معلولیت، گفت: جامعه معلولان بیش از دیگر اقشار به مسکن مناسب و متناسب با شرایط جسمی خود نیاز دارد و لازم است خدمات این بخش تقویت شود.

آیت الله حسینی پیشگیری از معلولیت را از مهم‌ترین اولویت‌ها دانست و اظهار کرد: اسلام از قرن‌ها پیش بر موضوع پیشگیری، رعایت اصول صحیح در ازدواج و سبک زندگی تأکید داشته و امروز نیز باید با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، علوم پزشکی و بهزیستی، برنامه‌های علمی و مؤثری برای کاهش معلولیت‌ها اجرا شود.

وی همچنین با اشاره به آسیب‌های اجتماعی از جمله خودکشی، افزود: این موضوع باید به‌صورت جدی در دستور کار دستگاه‌های علمی، فرهنگی و اجرایی قرار گیرد و برای کاهش آن برنامه‌ریزی شود.

امام جمعه یاسوج توانمندسازی افراد دارای معلولیت را از دیگر ضرورت‌ها عنوان کرد و گفت: بسیاری از افراد دارای معلولیت با وجود محدودیت‌های جسمی، با تلاش، خلاقیت و پشتکار به الگوهای موفقی در جامعه تبدیل شده‌اند و باید زمینه شکوفایی استعدادهای آنان بیش از پیش فراهم شود.

وی با قدردانی از خیران و نهادهایی که در تأمین تجهیزات توانبخشی مشارکت دارند، بیان کرد: توزیع وسایل کمک‌توانبخشی اقدامی ارزشمند است، اما باید به گونه‌ای مورد استفاده قرار گیرد که ضمن افزایش کیفیت زندگی افراد، موجب کاهش تحرک و ایجاد مشکلات جسمی ناشی از کم‌تحرکی نشود.

آیت الله حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جمعیت نیز اشاره کرد و گفت: در کنار توسعه رفاه و خدمات، باید نسبت به پیامدهای کاهش نرخ فرزندآوری و بحران جمعیت نیز توجه جدی وجود داشته باشد و برای حفظ تعادل در این حوزه برنامه‌ریزی شود.