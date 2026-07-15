بازدید مسئولان قوه قضاییه از مجتمع شوق زندگی بعثت

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن ۲۵ تیرماه روز بهزیستی، نقش این سازمان در ارائه خدمات تخصصی و حمایتی به اقشار آسیبپذیر و تلاش برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. بهزیستی با تکیه بر رویکرد توانمندسازی و توسعه خدمات اجتماعی همواره یکی از مهمترین نهادهای حامی کودکان، نوجوانان و سایر گروههای هدف به شمار میرود.
در همین راستا سیدامیر مرتضوی قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، به همراه منیژه خاکی بختیاروند، معاون امور زنان و خانواده و پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران و ولیالله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ با هدف بررسی روند ارائه خدمات تخصصی و حمایتی به کودکان و نوجوانان، تقویت همافزایی میان قوه قضاییه و سازمان بهزیستی در حمایت از گروههای آسیبپذیر و ارزیابی اقدامات انجامشده در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و صیانت از حقوق کودکان از مجتمع شوق زندگی کودکان و نوجوانان بعثت بازدید کردند.
در جریان این بازدید مسئولان از بخشهای مختلف مجتمع شوق زندگی بعثت از جمله مرکز نگهداری موقت و مرکز روزانه بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات و فعالیتهای این مراکز قرار گرفتند.
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