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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

بازدید مسئولان قوه قضاییه از مجتمع شوق زندگی بعثت

بازدید مسئولان قوه قضاییه از مجتمع شوق زندگی بعثت

جمعی از مسئولان قوه قضاییه و سازمان بهزیستی با حضور در مجتمع شوق زندگی بعثت، روند ارائه خدمات حمایتی به کودکان و نوجوانان و اقدامات پیشگیرانه در حوزه آسیب‌های اجتماعی را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن ۲۵ تیرماه روز بهزیستی، نقش این سازمان در ارائه خدمات تخصصی و حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر و تلاش برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. بهزیستی با تکیه بر رویکرد توانمندسازی و توسعه خدمات اجتماعی همواره یکی از مهم‌ترین نهادهای حامی کودکان، نوجوانان و سایر گروه‌های هدف به شمار می‌رود.

در همین راستا سیدامیر مرتضوی قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، به همراه منیژه خاکی بختیاروند، معاون امور زنان و خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران و ولی‌الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ با هدف بررسی روند ارائه خدمات تخصصی و حمایتی به کودکان و نوجوانان، تقویت هم‌افزایی میان قوه قضاییه و سازمان بهزیستی در حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و ارزیابی اقدامات انجام‌شده در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و صیانت از حقوق کودکان از مجتمع شوق زندگی کودکان و نوجوانان بعثت بازدید کردند.

در جریان این بازدید مسئولان از بخش‌های مختلف مجتمع شوق زندگی بعثت از جمله مرکز نگهداری موقت و مرکز روزانه بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات و فعالیت‌های این مراکز قرار گرفتند.

کد مطلب 6888811

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